Российским медикам правительство решило выделить 10,8 млрд рублей на премии за высокую нагрузку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 апреля, — 115-й день с момента обнаружения коронавируса и 25-й — с объявления ВОЗ пандемии. По данным сайта virus-zone, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 1 142 329 (+43 280), вылечились 238 492 заболевших (+10 087), погибли 61 208 человек (+2 059).

Лидирующие позиции по заболеваемости коронавирусом по-прежнему занимает США, где выявлено 279 355 (+6 741) случаев заражения, погибли 7 451 (+463) человек. Затем следует Испания 124 736 (+7 026) случаев заражения и 11 744 (+735) погибших. В Италии статистика не изменилась: 119 827 заражений и 14 681 умерших из-за инфекции. На четвертой строчке расположилась Германия — 9 2081 (+922) зараженных и 1 299 (+24) погибших. Замыкает пятерку Китай, где коронавирус зафиксирован у 82 899 (+40) человек, а скончались от инфекции 3 335 (+4) жителей.

Коронавирус в России

В России на данный момент зафиксировано 4 731 подтвержденных случаев болезни, 333 человека смогли излечиться от болезни и 43 погибли. В Москве сегодня было выявлено 434 новых случаев заражения инфекцией. В столице уже готовы запустить умную систему слежки за горожанами, нарушающими самоизоляцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 96% случаев коронавирус передается капельным путем, а один зараженный может передать болезнь трем людям. Также сегодня стало известно, что российским ученым доставили штамм коронавируса нового типа из Австралии и Таиланда. Ученые из РФ как раз закончили тестировать прототип вакцины от COVID-19 на мышах и хорьках. Теперь они должны провести исследования на обезьянах и перейти к июню к тестам на людях.

Российским медикам правительство решило выделить 10,8 млрд рублей на премии за высокую нагрузку в условиях пандемии коронавируса. Помимо этого власти заверили, что на данный момент Россия в борьбе с распространением коронавируса идет по оптимистичному сценарию.

Ситуация в мире

На данный момент в США находятся более двух тысяч российских граждан. Все они сообщили посольству России, что хотят вернуться на родину. А американская певица Pink призналась, что у нее была выявлена коронавирусная инфекция. Также выяснилось, что лечение вируса в Штатах может достигать 74 310 долларов.

Китайские ученые сегодня опубликовали исследования, доказывающие, что COVID-19 могут болеть кошки. Болезнь зафиксировали у бродячих животных в Ухане, где впервые была замечена вспышка коронавируса. При этом ученые отмечают, что кошки переживают болезнь также тяжело, как человек.

Что будет дальше?

Из-за эпидемии коронавируса в некоторых российских школах учебный год могут продлить до 8 июня, когда выпускники начнут сдавать первые экзамены. Вместе с ним должны перенести и даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Также из-за вспышки инфекции наблюдается сниженный пассажиропоток на железной дороге. В связи с этим Октябрьская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») приостановит с 6 по 30 апреля курсирование ряда поездов «Ласточка».

К 15 апреля в России должны зарегестрировать тесты на иммунитет к коронавирусу . Первыми их пройдут медики. А глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в будущем коронавирус переформатируется в сезонное заболевание , но не исчезнет.