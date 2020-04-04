Губернатор Шумков попросил курганцев не сжигать больных коронавирусом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отреагировал на недовольство местных жителей, когда выяснилось, что новый случай заражения коронавирусом в регионе обнаружили у москвички, приехавшей в Зауралье. Когда он сообщил об этом в своем Instagram, в комментариях люди выразили претензии по данному поводу.
В ответ Шумков выложил еще один пост в Instagram, где прикрепил видео, в котором рассказывается о работе медиков Курганской областной инфекционной больницы. Также он написал, что коронавирус существует не только в Москве, но и в других крупных городах, где работают четверть жителей Зауралья. «Готовность убивать и сжигать на кострах этих людей нас не красит», — подчеркнул глава региона.
Шумков подчеркнул, что сейчас не стоит искать виноватых. Наоборот, он призвал зауральцев не паниковать. Кроме того, он поблагодарил медиков и заявил, что сейчас готовится возможность консультирования тех пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме.