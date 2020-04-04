03 апреля 2020
02 апреля 2020

Губернатор Шумков попросил курганцев не сжигать больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии 27. Курган, шумков вадим, портрет
Вадим Шушков заявил, что сейчас не время искать виноватыхФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отреагировал на недовольство местных жителей, когда выяснилось, что новый случай заражения коронавирусом в регионе обнаружили у москвички, приехавшей в Зауралье. Когда он сообщил об этом в своем Instagram, в комментариях люди выразили претензии по данному поводу.

В ответ Шумков выложил еще один пост в Instagram, где прикрепил видео, в котором рассказывается о работе медиков Курганской областной инфекционной больницы. Также он написал, что коронавирус существует не только в Москве, но и в других крупных городах, где работают четверть жителей Зауралья. «Готовность убивать и сжигать на кострах этих людей нас не красит», — подчеркнул глава региона.

Шумков подчеркнул, что сейчас не стоит искать виноватых. Наоборот, он призвал зауральцев не паниковать. Кроме того, он поблагодарил медиков и заявил, что сейчас готовится возможность консультирования тех пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме.

Ранее Шумков еще на неделю продлил режим самоизоляции в Курганской области. Режим самоизоляции был введен в Курганской области с 1 по 5 апреля включительно. Новый срок его окончания — 12 апреля.

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С понедельника, чтобы не прерывать подготовку ребятишек, возобновляем работу образовательных учреждений. Пока дистанционно. ? Также, наряду с подготовкой и дооснащением инфекционной больницы, готовим возможность консультирования тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. ? Просьба понять: вирус не только в Москве, откуда продолжают летать рейсы во все соседние с нами крупные города, где также больше заболевших и где постоянно и временно живут и работают четверть жителей нашего региона, наших близких. Не только из Кургана, но со всей области. Готовность убивать и сжигать на кострах этих людей нас не красит. ? Мы единый регион единой страны, на 70% ваших пенсий, пособий, выплат, нового строительства и ремонта, зависимый от неё. ? Вирус ещё и в головах. И чем быстрее мы это поймём, тем быстрее все вместе с ним справимся. Не пытаясь найти крайних и не паникуя. Это и есть настоящий курганский характер. Берегите себя и своих близких. Помогайте нам заботиться о вас. #Оставайтесьдома.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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