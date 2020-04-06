Новости кризиса 6 апреля: квартиры подешевеют на треть, Россия готовится к нефти по 10 долларов

Цены на новостройки из-за кризиса могут упасть на 20-30%, прогнозируют девелоперы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть марки Brent к утру 6 апреля подешевела до 32,83 доллара за баррель, потеряв в цене 2 доллара, по данным лондонской биржи ICE. Марка WTI несколько подорожала — за баррель дают 29,92 доллара (+0,95). Открытие торгов на Московской бирже российская валюта встречает на отметке в 76,49 рубля за доллар и 82,6 рубля за евро. На неделе аналитики ожидают укрепления национальной валюты РФ.

Что происходит в России

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал ситуацию с пандемией «новой реальностью», к которой экономика России готова должным образом. По его словам, «тучные времена» прошли, в стране накоплено достаточно золотовалютных резервов Центробанка и резервов правительства, чтобы отреагировать на изменения в экономике.

Тем не менее уровень ВВП России в 2020 году неизбежно пострадает, считают аналитики. По сравнению с прошлым годом, он может сократиться на 3,3 трлн рублей (-3%). Больше всего пострадают сфера услуг, транспорт, туризм, строительство, а также финансовая сфера. Меньше всего — аптечная и продуктовая розница, онлайн-развлечения, телекоммуникации, сервисы доставки.

Упадет и рынок недвижимости, считают его участники. При кризисном сценарии с отменой карантина не ранее сентября 2020 года около трети строек жилья встанет, а цены на недвижимость в новостройках упадут на 20-30%. Восстановление спроса займет от двух до четырех лет, а девелоперы потеряют не менее 200 млрд рублей.

Президента России Владимира Путина просят помочь не только США, Китаю и Сирии, но и своим гражданам. Коммунист Мария Демина обратилась к лидеру страны с предложением выплатить россиянам по 50 тысяч рублей, а малый и средний бизнес на полгода освободить от налогов. Это должно помочь закредитованному населению.

Как развивается ситуация в мире

Энергетический рынок надеется на переговоры ОПЕК+, которые должны привести к сокращению добычи нефти до 10 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Саудовская Аравия не могут договориться о параметрах новой сделки. Осложняет ситуацию желание обеих сторон включить в сделку США, тогда как американский президент Дональд Трамп, напротив, намерен защитить своих энергетиков новыми пошлинами на импорт зарубежной нефти. Встреча намечена на 9 апреля.

В этих условиях ведущую роль в стабилизации рынка энергоресурсов может сыграть G20, считает глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. Он призвал председательствующую в «двадцатке» Саудовскую Аравию созвать экстренную встречу. Страны-участники могут собраться 10 апреля, что поможет привлечь США в переговоры ОПЕК+.

Что пишут о кризисе другие СМИ

«Ведомости» пишут, что премьер-министр Михаил Мишустин запретил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года. Управляющие компании также не смогут отключать неплательщиков от услуг. Энергетики уже прогнозируют резкий всплеск неплатежей.

Российские власти планируют протестировать два стрессовых варианта развития экономической ситуации в стране, сообщает РБК, в распоряжении которого оказался документ Минпромторга. Оптимистичный сценарий предполагает окончание карантина летом и цену на нефть в 20 долларов за баррель, пессимистичный — заморозку экономической активности до осени и нефть по 10 долларов.

Что будет дальше

Бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар считает, что глобальный экономический кризис неизбежен и быстрой реабилитации после него ждать не стоит. По его мнению, не нужно особенно верить успехам Китая, который после резкого удара коронавируса по экономике в начале года якобы начал так же стремительно ее восстанавливать.

Масштабным и беспрецедентным шоком нынешний кризис называет и ректор РАНХиГС Владимир Мау. Если прежние кризисы были связаны с шоком спроса, то нынешний обусловлен невиданным ранее шоком предложения. По мнению профессора, в этих условиях речь идет не только о заметном снижении темпов роста, но и о больших рисках стагфляции, особенно для российской экономики. Смягчить кризис, считает Мау, можно за счет национального бюджета.

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