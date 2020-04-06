07 апреля 2020

В Кургане улицы и парки обрабатывают от коронавируса. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина. Курган, детская площадка, эпидемия, дезинфекция, карантин, санитарная обработка, covid19
В минувшие выходные в парках и скверах Кургана провели дезинфекциюФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На улицах и в общественных местах Кургана проводится ежедневная дезинфекция для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава города Андрей Потапов на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

«В ежедневном режиме проводим дезинфекцию общественных пространств. Моем остановки, провели первый этап бактерицидной обработки городских парков и скверов. Ночью начали обрабатывать улично-дорожную сеть», — написал Потапов. Он добавил, что управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны проводить обработку в подъездах многоквартирных домов, а перевозчики — в общественном транспорте.

По данным пресс-службы городской администрации, обработка улиц, тротуаров и остановочных комплексов производится при помощи веерного распределения водного раствора. В связи с этим курганцам не рекомендуется в ночное время выходить из дома и выгуливать домашних животных. Тем, кто все-таки окажется в это время на улице, необходимо удаляться на безопасное расстояние от дорожной техники.

Также не рекомендуется посещение парков и скверов. «На сегодняшний день ЦПКиО, детский парк, все городские скверы, парк Победы и горсад — все обработано и закрыто для посещения. Пока мы к ним возвращаться не будем. Обработка улично-дорожной сети будет проводиться по погодным условиям», — пояснили в пресс-службе мэрии. Таким образом, если прогноз о сильном снегопаде и отрицательных температурах подтвердится, в ближайшие дни обработку улиц могут приостановить.

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Город во время карантина. Курган
В Кургане общественные пространства обрабатывают от коронавируса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Город во время карантина. Курган
Сейчас курганские парки закрыты для посещения
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Город во время карантина. Курган
Не все курганцы прислушались к рекомендациям не посещать парки. Некоторых не останавливают и специально установленные ограждения
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Улицы Кургана обрабатывают при помощи спецтехники
Фото: Андрей Потапов, «ВКонтакте»
Обработку улиц продолжат, если позволит погода
Фото: Андрей Потапов, «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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