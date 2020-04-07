Минкомсвязь РФ утвердила список российских сайтов с бесплатным доступом

В список вошел 391 ресурс Фото: Илья Московец © URA.RU

В список социально значимых российских интернет-ресурсов вошли крупнейшие социальные сети, мессенджеры, электронные почты, новостные агрегаторы и СМИ. Доступ к ним будет бесплатным в рамках эксперимента до конца июня этого года.

«В список вошел 391 ресурс. По мере необходимости перечень может корректироваться, но не чаще одного раза в неделю», — говорится в приказе, опубликованном на сайте Минкомсвязи . Отмечается, что владельцы ресурсов, которые вошли в перечень , обязаны через 30 дней создать для проекта «Доступный интернет» отдельные версии сайтов, иначе их могут исключить из списка социально-значимых интернет ресурсов. Это не касается сайтов, отнесенных к категориям культуры, литературы, искусства и образования.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и реализовать проект «Доступный Интернет», благодаря которому пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании данных ресурсов.

4 апреля Минкомсвязи направило в интернет-компании письмо, в котором просит снизить качество видеоизображения и отказаться от автовоспроизведения. В министерстве выразили опасения, что рост трафика во время самоизоляции россиян уронит сети.