Минкомсвязь РФ утвердила список российских сайтов с бесплатным доступом

В список социально значимых российских интернет-ресурсов вошли крупнейшие социальные сети, мессенджеры, электронные почты, новостные агрегаторы и СМИ. Доступ к ним будет бесплатным в рамках эксперимента до конца июня этого года.
«В список вошел 391 ресурс. По мере необходимости перечень может корректироваться, но не чаще одного раза в неделю», — говорится в приказе,
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и реализовать проект «Доступный Интернет», благодаря которому пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании данных ресурсов.
4 апреля Минкомсвязи направило в интернет-компании письмо, в котором просит снизить качество видеоизображения и отказаться от автовоспроизведения. В министерстве выразили опасения, что рост трафика во время самоизоляции россиян уронит сети.