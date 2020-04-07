Пандемия коронавируса все больше отражается на карманах россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 апреля, — 118-й день с момента обнаружения коронавируса и 28-й — с объявления пандемии. По данным сайта Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 1 346 299 случаев заражения (+56 919 за ночь), 276 636 человек выздоровели (+6 264, около 20,5% от общего числа зараженных), 74 679 скончались (+4 089, около 5,5% от числа зараженных).

На первом месте по числу зараженных по-прежнему остаются США (367 507 человек), на втором — Испания (136 675). Затем идут Италия (132 547), Германия (103 374) и Франция (98 984).

По какому сценарию распространяется COVID-19 в РФ

Согласно статистике сайта стопкоронавирус.рф, в РФ зарегистрировано 6 343 случаев заражения Covid-19 (+954 за предыдущие сутки). 406 человек выздоровели, 47 скончались. Россия оказалась готова к пандемии лучше других стран, о чем говорит плавная кривая роста числа зараженных. В стране, как ранее сообщало URA.RU, принимаются беспрецедентные меры, чтобы сдержать распространение вируса, однако новые вспышки могут спровоцировать туристы, которые недавно вернулись на родину.

По мнению вирусологов, медикам нужно растянуть кривую заболеваний до середины лета. Тогда всем нуждающимся врачи смогут оказать квалифицированную помощь.

Коронавирус в России

В январе—марте этого года в стране обанкротились 22,4 тысячи граждан, что на 68% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом аналитики предупреждают, что из-за начавшегося на фоне пандемии экономического кризиса в 2021 году банкротств будет больше. Причем и среди граждан, и среди бизнесменов.

Последние, к слову уже начали задумываться о финансовых последствиях коронавируса. Так, Альфа-банк с 2 апреля, как оказалось, приостановил выдачу кредитов работникам компаний, которые трудятся в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. «Спортмастер», в свою очередь, решил на время закрыть все свои магазины и трудоустроить своих сотрудников в другие торговые сети, а авиакомпании, чтобы хоть как-то заработать после закрытия границ, будут заниматься грузовыми перевозками.

Крупнейшим оптовым поставщикам ничего не остается делать, кроме как пересмотреть закупочные цены на некоторые продукты. Цены на ряд товаров могут вырасти до 20% уже в течение двух недель. Речь идет о кофе, чае, специях, консервах, макаронах и рыбе. Говорят, себестоимость этих позиций изменилась на фоне колебаний курса валют и ограничений для бизнеса.

Поддержать россиян в этой ситуации может правительство РФ. По неподтвержденным данным, власти могут пересмотреть максимальный размер ипотеки для оформления кредитных каникул, который сейчас ограничен 1,5 млн рублей. Говорят, при таком лимите немногие россияне смогут получить отсрочку платежей, а президент страны рассчитывал на обратное.

Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили рассмотреть вариант отмены ЕГЭ в этом году. Разумеется, из-за коронавируса. В КПРФ предполагают, что ситуация с пандемией к маю может не разрешиться.

Что происходит в мире

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, зараженного коронавирусом, серьезно ухудшилось. Его перевели в реанимацию. Полномочия политика временно будет исполнять министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), тем временем, заявила, что пандемия выявила острую необходимость укрепления медперсонала во всем мире. Общий дефицит сестринского персонала составляет 5,9 млн.

Что пишут о коронавирусе другие СМИ

Большая часть внимания в контексте распространения Covid-19 прикована к Соединенным Штатам Америки. В наиболее тяжелой ситуации оказался Нью-Йорк, где не хватает ни больниц, ни возможностей для захоронения погибших. Член законодательного собрания штата Марк Левин заявил, что скоро власти начнут «временные захоронения» в городских парках. Для этого, по его словам, будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд.

Чтобы решить проблему нехватки больничных коек, городские власти решили приспособить Кафедральный собор Иоанна Богослова — крупнейший готический собор в мире — в госпиталь. Он сможет вместить не меньше 200 пациентов.

Президент страны Дональд Трамп, в свою очередь, объявил, что власти рассматривают возможность повторных выплат пособий американцам , которые и без того в апреле получат по 1200 долларов.

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