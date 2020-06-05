05 июня 2020
04 июня 2020

В Пермском крае более 2 тысяч случаев коронавируса. Но карантин могут скоро снять

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, набережная пермь
В Пермском крае за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом в Пермском крае составляет 2011 (+49 за сутки). При этом коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы. По прогнозу URA.RU, регион 8 июня достигнет «зеленой зоны», что позволит снять часть ограничений.

«Пермский край — 49 [новых случаев]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В региональном оперштабе уточняют, что два случая зафиксировано посмертно. «Из 47 новых инфицированных — 21 мужчина, 24 женщины, двое детей (мальчик и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 20 человек, 18 человек в возрасте 45-65, семь человек старше 65 лет», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Коэффициент распространения инфекции в Пермском крае снизился с 1,14 до 0,94, и ситуация в регионе развивается по благоприятному прогнозу, который делало URA.RU. При этом число свободного коечного фонда для больных COVID-19 продолжает уменьшаться, что может помешать развитию событий по оптимальному сценарию. Сейчас в крае свободно 44,8% коек при норме более 50%.

Всего в регионе подтверждено 2011 случаев заражения коронавирусом, 66 человек скончались, 1118 — выздоровели. Сейчас на карантине находятся более 2600 человек, а в больницах региона — 436.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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