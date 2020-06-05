05 июня 2020

Челябинского топ-менеджера, укравшего прицеп, отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрия Чупахина отправили в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Златоустовский городской суд Челябинской области 5 мая удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Чупахин обвиняется в краже имущества предприятия.

«Избрана мера пресечения о взятии под стражу до 1 августа. Сам он и его адвокаты возражали против взятия под стражу», — уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, Чупахин присвоил себе сломанную дорожную технику «Уралавтодора». Вместе со своим родственником он вывез автоприцеп. Топ-менеджер был задержан в Златоусте 2 июня.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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