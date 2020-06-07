06 июня 2020
05 июня 2020
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В Курганской области почти половина случаев COVID — привозные

© Служба новостей «URA.RU»
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Далматовский район. Курган , скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 7 июня подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«На 7 июня в Курганской области зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба.

Семь случаев — завозные (из Санкт-Петербурга, ЯНАО, ХМАО и Челябинска): у жителей Шумихинского, Сафакулевского, Петуховского и Мишкинского районов. 11 случаев — контактные: у жителей Кургана, Петуховского, Кетовского и Сафакулевского районов.

Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 306 случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели и выписаны из больниц 23 человека.

В Курганской области с 1 апреля был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения инфекции. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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