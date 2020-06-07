В Курганской области почти половина случаев COVID — привозные

В Курганской области 7 июня подтвердили 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«На 7 июня в Курганской области зарегистрировано 18 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба.
Семь случаев — завозные (из Санкт-Петербурга, ЯНАО, ХМАО и Челябинска): у жителей Шумихинского, Сафакулевского, Петуховского и Мишкинского районов. 11 случаев — контактные: у жителей Кургана, Петуховского, Кетовского и Сафакулевского районов.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 306 случаев новой коронавирусной инфекции.
За сутки выздоровели и выписаны из больниц 23 человека.
В Курганской области с 1 апреля был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения инфекции. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.
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