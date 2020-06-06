Шеф-редактор Man Elle прокомментировал хамство против женщин

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Вадим Галаганов не признал факт ссоры с женщинами в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный редактор российской версии журнала Man Elle и известный стилист Вадим Галаганов ответил на обвинения относительно оскорбительных высказываний в адрес незнакомых ему женщин.

Как сообщает «Ридус», ранее пользователи соцсетей опубликовали скриншоты комментариев, в которых Галаганов оскорбил женщин: «девушка, у вас уже проблема, проблема в вашей фамилии», «вы проехали свою остановку, крестьянская застава», «хорошо, что вы сами поняли, что ваша челка уродовала вас», — написал Галаганов в комментариях к Instagram звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы.

В разговоре с журналистами от отрицал факт ссоры с незнакомыми ему женщинами в социальных сетях.

«Я никогда никому ничего не предъявляю, не ввязываюсь в какую-то бессмысленную полемику. Меня не так воспитывали», — сказал шеф-редактора Elle.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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