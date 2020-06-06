Тысячи COVID-положительных россиян находятся на ИВЛ

Число пациентов на ИВЛ увеличилось, сказал Михаил Мурашко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Около 126 тысяч россиян с коронавирусом или подозрением на него находятся на лечении в медицинских учреждениях, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 3460 человек. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Всего в стране в медицинских организациях находится 126 500 человек, это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко. По его словам, на аппарате ИВЛ находятся 3460 человек. За последнее время это число незначительно увеличилось, добавил министр.

Напомним, Россия занимает третье место в рейтинге стран-лидеров по числу заболевших. По последним данным, в стране 449 834 случая инфицирования и 5 528 смертей.

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