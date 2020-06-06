Минюст признал законными антикоронавирусные указы Собянина

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Ограничения, введенные из-за коронавируса, были оправданы, считают в Минюсте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Министерство юстиции России признало законными введенные в России антикоронавирусные ограничения. Они отвечают задачам по сохранению здоровья граждан, отметили в ведомстве.

«Минюст России считает, что меры, введенные на территории РФ (в том числе указы мэра Москвы), приняты в пределах компетенции органов власти, отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории РФ», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отметили в ведомстве, ограничения, введенные на территории Москвы и других регионов, сопровождались господдержкой наиболее пострадавших сфер экономики и категорий граждан. В Минюсте также подчеркнули, что меры носят исключительно временный характер, а начало их смягчения подтверждает тот факт, что они вводились для защиты здоровья граждан, а не для вмешательства в их личную жизнь, пишет «Ридус».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проанализировать правовые акты, принятые в период пандемии, с точки зрения соблюдения прав россиян. Провести эту работу было поручено юристам совместно с представителями Минюста, Минздрава, Роспотребнадзора и правительства Москвы, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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