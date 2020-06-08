07 июня 2020

Про обнуление президентских сроков «забыли». На сайте голосования по Конституции нет этой поправки

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Баннеры на тему общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Курган, баннер, конституция российской федерации, поправки в конституцию, общероссийское голосование
На сайте не прописали поправки об обнулении президентских сроков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На сайте для электронного голосования по изменению Конституции не оказалось поправки, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой об обнулении президентский сроков. Поправка, как пишет газета «Ведомости», должна содержаться в статье 81 Конституции РФ, однако на сайте 2020og.ru в тематических блоках «Какие поправки?» ничего не говорится об изменениях в эту статью.

На данный момент в ч. 3 ст. 81 Конституции РФ указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. В поправке предлагается отказаться от слова «подряд», а также дополнить статью пукнтом, что это ограничение не будет учитывать сроки, которые занимал президент до вступления в силу обновлённой Конституции. Как пишет газета, на сайте вместо поправок появилось дополнение, что ограничение на количество сроков на посту президента РФ «применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

Как писало URA.RU, по инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой в Конституции появится поправка о возможности действующего главы государства Владимира Путина участвовать в выборах президента. В ответ на это предложение российский лидер отметил, что вариант избрания президента на новый срок будет возможен в том случае, если Конституционный суд (КС) РФ даст официальное заключение. КС в свою очередь признал поправку соответствующей основному закону страны. При этом уточняется, что это заключение является окончательным и не подлежит обжалованию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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