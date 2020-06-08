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Как писало URA.RU, по инициативе депутата Госдумы Валентины Терешковой в Конституции появится поправка о возможности действующего главы государства Владимира Путина участвовать в выборах президента . В ответ на это предложение российский лидер отметил, что вариант избрания президента на новый срок будет возможен в том случае, если Конституционный суд (КС) РФ даст официальное заключение. КС в свою очередь признал поправку соответствующей основному закону страны. При этом уточняется, что это заключение является окончательным и не подлежит обжалованию.

На данный момент в ч. 3 ст. 81 Конституции РФ указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. В поправке предлагается отказаться от слова «подряд», а также дополнить статью пукнтом, что это ограничение не будет учитывать сроки, которые занимал президент до вступления в силу обновлённой Конституции. Как пишет газета, на сайте вместо поправок появилось дополнение, что ограничение на количество сроков на посту президента РФ «применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».

На сайте для электронного голосования по изменению Конституции не оказалось поправки, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой об обнулении президентский сроков. Поправка, как пишет газета «Ведомости», должна содержаться в статье 81 Конституции РФ, однако на сайте 2020og.ru в тематических блоках «Какие поправки?» ничего не говорится об изменениях в эту статью.

На сайте не прописали поправки об обнулении президентских сроков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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