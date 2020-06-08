Количество больных коронавирусом в регионе не снижается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 июня, — 179-й день с момента выявления коронавируса и 89-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России коронавирус зафиксирован у 467 673 человек (+8 984). В Пермском крае количество заболевших достигло 2 135 (+68 за сутки), 1 220 человек выздоровело.

Два дня подряд в Прикамье растет число новых больных COVID-19. По данным Роспотребнадзора, 7 июня в регионе выявлено 68 заболевших, днем ранее — 56 человек, а в прошедшую пятницу таковых насчитывалось 49. Пермский край находится на 76 месте среди регионов РФ по числу заболевших на 100 тысяч человек с показателем 81,2. Показатели по охвату тестирования и коэффициента распространения болезни позволяют региону начать выход с карантина, однако недостаток свободных коечных мест останавливает этот процесс (41,2% вместо необходимых 50%).

В Пермском крае коэффициент распространения COVID-19 за предыдущие три дня меньше единицы. На сегодня он составляет 0,88. Общероссийские данные по коэффициенту распространения инфекции представил Роспотребнадзор. Это один из ключевых показателей, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции. Для первого этапа снятия ограничительных мер он должен быть меньше 1, для второго — 0,8, для третьего — 0,5.

Парализованная пенсионерка из Чайковского Пермского края Людмила Гаврилова, отправилась в магазин ползком. Очевидцем случившегося стал местный житель Вячеслав Нечкин, запечатлевший произошедшее на видео. Женщина пояснила, что решила сама отправиться в магазин, потому что волонтеры, оказывающие помощь в доставке продуктов во время карантина, покупают ей не те продукты. Нечкин отметил, что разместил видео в интернете, чтобы привлечь внимание общества. Он также предложил пенсионерке воспользоваться помощью одной из местных политических партий.

История с пропажей 3 июня на севере Пермского края 10-летнего мальчика завершилась благополучно. Ребенок, почти трое суток блуждавший в тайге, был найден живым и невредимым в минувшую субботу. В тот же день его отправили в детскую краевую больницу Перми для обследования и прохождения лечения, сообщает краевое министерство территориальной безопасности. Сейчас медики оценивают его состояние, как стабильное. Поиски мальчика велись как на земле, так и с воздуха, в них были задействованы сотрудники полиции, МЧС, спасатели, волонтеры и охотники — всего порядка 300 человек. В поселок Лель, где велись поиски, приезжал врио губернатора Дмитрий Махонин.

Пострадавшие от весеннего паводка жители Пермского края смогут получить древесину для собственных нужд вне очереди. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Махонин. Алгоритм действий на получение древесины во внеочередном порядке разработало минприроды края. Для этого в лесничество необходимо представить справку об утрате или повреждении имущества, которое необходимо восстановить, и заявление на заключение договора купли-продажи древесины. Из-за паводка были подтоплены сразу несколько территории региона, режим ЧС вводился в Гайнском муниципальном округе и Соликамском ГО городском округе.