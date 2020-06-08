Москва выделит деньги на набережные в двух курганских городах

Власти планируют благоустроить набережные в Катайске и Петухово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 60 млн рублей выделит федеральный бюджет на благоустройство набережных в городах Катайск и Петухово Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

«Суммарно на два проекта из федерального бюджета планируется направить около 60 миллионов рублей», — говорится в сообщении. Работы планируется завершить до конца года.

В Катайске власти планируют благоустроить набережную реки Исеть «Семь ключей». Здесь должны появиться спортплощадка, освещенная пешеходная дорожка, зона для выгула и дрессировки собак.

«В городе Петухово на набережной имени Павла Юдина вместо привычного ограждения появится живая изгородь из деревьев и кустарников», — отмечают в правительстве области. По замыслу, это позволит защитить отдыхающих от ветра. Дорожка для прогулок будет располагаться над водой. Также проектом предусмотрена установка крытой сцены и детской площадки.

Ранее URA.RU сообщало, что благоустроить набережную к концу года также должны в Шадринске Курганской области. Изначально на работы планировали направить 75,2 млн рублей, но позже подрядчик заключил с мэрией соглашение о снижении цены контракта до 53,6 млн рублей. Оказалось, что сметчики изначально «ошиблись» при расчетах необходимого количества щебня.

В Кургане в 2019 году благоустроили участок набережной Тобола. Горожане уже нашли здесь опасную недоработку, а в мае пешеходную зону залило дождевой водой. Помимо этого, в областном центре планируют реконструировать участок набережной между улицами Кирова и Ленина, который ждал благоустройства 25 лет.