Число положительных тестов вплотную приблизилось к предыдущему антирекорду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 июня — 180-й день с момента выявления коронавируса и 90-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 3993 случая болезни, вылечились 1867 пациентов и умерли 59 человек.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 476658 (+8985) случаев заражения. Вылечились 230688 (+3957) человек — это 50% от заболевших. Умер 5971 (+144) россиянин— 1,2% от заразившихся.

По данным на 8 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3993 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 147 положительных диагнозов (накануне было 128 заражений), скончались два человека. С начала пандемии умерли 59 южноуральцев, заразившихся COVID-19. «Сейчас в регионе болеют COVID-19 2053 человека — рассказали в оперштабе. — За прошедшие сутки выздоровели 66 пациентов, а с начала пандемии 1897 человек». Умерли 64-летняя женщина и 68-летний мужчина.

147 новых зараженных вплотную приблизили регион к собственному антирекорду в 150 положительных тестов за сутки. Тогда власти объяснили это последствиями майских праздников, обеспечивших две волны заражения. Снижение числа заболевших и стабилизация с конца прошлой недели сменились ростом заболеваемости.

Губернатор упрекнул земляков в росте заражений COVID-19

Губернатор Алексей Текслер констатировал, что жители региона массово забывают об опасности коронавируса и игнорируют меры безопасности. «Мы фиксируем значительное количество локальных семейных очагов практически по всей области, — сказал глава региона. — Это значит, что не всегда жители региона соблюдают меры безопасности и профилактики. Забывают, что вирус коварен и до сих пор опасен».

По его словам, уровень заболеваемости продолжает «оставаться стабильно высоким». Прежде всего, за счет пациентов, у которых диагностирована инфекция легкой и средней степени тяжести, а также бессимптомных больных.

Коронавирус добрался до СКР

В следственном отделе СКР по городу Верхний Уфалей (Челябинская область) введен карантин по коронавирусу, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. Перед этим инфекцию выявили у нескольких сотрудников отдела. «Анализы, сделанные на прошлой неделе, дали положительный результат для нескольких человек. Каких-то внешних проявлений болезни при этом у них не отмечается. Отдел переведен на карантин», — пояснил собеседник. Также предстоит проверить контактных со следователями сотрудников прокуратуры, суда и полиции. В пресс-службе следственного управления СКР по региону обещали прокомментировать ситуацию позднее.

До этого COVID-19 выявляли и в других силовых структурах: полиции, Росгвардии, военном училище штурманов и прокуратуре.

COVID используют в политике

Полиция по просьбе мэрии Златоуста проверит видеообращение, записанное от имени сотрудников местной станции скорой помощи о проблемах со стимулирующими выплатами за работу в условиях пандемии коронавируса. Проблема в том, что вместо врачей в ролике жалуются посторонние люди. «Два участника видео не являются нашими работниками. Женщина, читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой в соцсетях, у нас никогда не работала», — заявил главврач станции скорой медпомощи Златоуста Руслан Хазиев.

В челябинских МФЦ поставили тепловизоры

В МФЦ, где на прошлой неделе скапливались буквально толпы челябинцев, поставили интеллектуальные тепловизоры. Пришедших с температурой будут отсеивать на входе и отправлять домой. Посетителям без масок вручат их на месте. Во время утреннего совещания в мэрии глава города Наталья Котова поделилась с горожанами лайфхаком: после 16:00 в центрах практически нет очередей.

Так выглядел вход в МФЦ на улице Труда на прошлой неделе. Теперь власти навели порядок Фото: читатель URA.RU

Избиркомы тестируют на коронавирус

В Челябинске члены избиркомов с 8 июня — в преддверии назначенного на 1 июля голосования за поправки в Конституцию — начнут проходить тестирование на COVID-19. Главная цель — сделать народное волеизъявление максимально безопасным для его участников. Между тем, территориальная избирательная комиссия в Калининском районе Челябинска уже приняла первое заявление на участие в голосовании.

Что ждет челябинцев перед вторым этапом отмены карантина

В Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, который продлится до 15 июня. Список запретов и разрешений по-прежнему обширен.

Обидно было бы заразиться, когда карантинные ограничения отменяются одно за другим. Как избежать инфекции можно прочитать здесь.

Первыми странами, которые предложит открыть для полетов Росавиация, могут стать государства Европы, Турция, Китай и Южная Корея. Высока вероятность, что туда россияне смогут полететь уже в июле.