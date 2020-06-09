На медсестру из ЯНАО, судившуюся с больницей, завели дело

Елену Тибичи обвинили в нецензурном оскорблении старшей медсестры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медсестру Тазовской ЦРБ Елену Тибичи, ранее выигравшей суд и восстановленной в должности после незаконного увольнения, пытаются выжить из больницы. Как рассказала URA.RU сама Тибичи, сейчас на нее уже завели дело об административном правонарушении.

«Меня обвиняют в том, что я нецензурно оскорбила старшую медсестру, — сообщила медработник в разговоре с корреспондентом. — Завели дело об административном правонарушении». Тибичи утверждает, что это произошло по указанию руководства больницы, которое намерено добиться увольнения.

По словам адвоката Евгения Гудимова, на увольнении Тибичи настаивает главврач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев. Он якобы заявил, что найдет способ, чтобы медсестра осталась без работы. В настоящее время сторона защиты уже подала в полицию заявление по факту ложного доноса на Тибичи, сообщил адвокат корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что Елена Тибичи была незаконно уволена в конце 2019 года с формулировкой «за разглашение медицинской тайны». Женщина узнала, что администрация больницы использует маршрутные такси для перевозки больных с открытой формой туберкулеза и предала сведения огласке.

Впоследствие Тибичи удалось восстановиться на работе через суд, который обязал больницу выплатить медсестре 150 тысяч рублей. Прокуратура ЯНАО также подтвердила, что Тазовская ЦРБ перевозила больных с активной формой туберкулеза в маршрутках.

Оперативно получить комментарий в департаменте здравоохранения ЯНАО не удалось. На момент публикации ответа из ведомства не поступило.