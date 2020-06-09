Instagram удалил профиль министра Решетникова

В новом instagram-профиле Максима Решетникова в 14 раз меньше подписчиков, чем в старом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Instagram-профиль министра экономического развития России Максима Решетникова, который он вел еще на должности губернатора Пермского края, оказался удален. При переходе по ссылке профиля соцсеть выдает ошибку.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — пишет Instagram при переходе на профиль reshetnikovmg. Решетников зарегистрировался в соцсети в начале 2017 года и к моменту своего ухода с поста губернатора в феврале 2020 года у него было более 106 тысяч подписчиков.

Решетников в день представления врио главы Пермского края Дмитрия Махонина сообщил, что дарит ему свой губернаторский аккаунт, а сам завел себе новый профиль. Сейчас там чуть менее восьми тысяч подписчиков. Махонин подарок Решетникова не принял и продолжил вести свой личный профиль. За четыре месяца у него появилось более 71 тысячи подписчиков. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края не смогли оперативно прокомментировать URA.RU информацию об удалении подаренного профиля в Instagram.