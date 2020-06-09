09 июня 2020

Белоруссия потребовала от России скидку на газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, краны, новый порт, добыча газа
Минск отметил, что сейчас цены на поставляемый в Европу российский газ снижаются Фото: media.gazprom-neft.ru

Белоруссия требует от российских властей пересмотреть цены на газ до справедливого уровня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики

Представители Минска отметили, что сейчас цены на поставляемый в Европу российский газ снижаются.

«В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — отметили в пресс-службе. Кроме того, белорусская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что Польша подняла тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в следующем году году вырастет в среднем на 16,5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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