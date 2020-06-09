Белоруссия потребовала от России скидку на газ

Минск отметил, что сейчас цены на поставляемый в Европу российский газ снижаются
Белоруссия требует от российских властей пересмотреть цены на газ до справедливого уровня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики
Представители Минска отметили, что сейчас цены на поставляемый в Европу российский газ снижаются.
«В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — отметили в пресс-службе. Кроме того, белорусская сторона выразила заинтересованность в том, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее.
Ранее сообщалось, что Польша подняла тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в следующем году году вырастет в среднем на 16,5%.