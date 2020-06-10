09 июня 2020
08 июня 2020

У высокопоставленного чиновника из ХМАО подтвердился коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, администрация нефтеюганска
Здание администрации Нефтеюганска будет продезинфицировано Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У заместителя главы Нефтеюганска Андрея Пастухова подтвержден диагноз СOVID-19. Эту информацию URA.RU подтвердил сам вице-мэр.

«Тест на коронавирус оказался положительным. Но все симптомы у меня уже прошли, чувствую себя удовлетворительно. Буду ждать дальнейших рекомендаций от врачей», — прокомментировал Пастухов. Он также добавил, что остальные руководители администрации Нефтеюганска отправились на самоизоляцию еще в понедельник. «У нас в городе сотрудники администрации располагаются в нескольких зданиях. Поэтому большинство структурных подразделений продолжают работу в привычном режиме. Контактными лицами по очагу заражения являются сотрудники аппарата управления», — резюмировал чиновник.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с журналистом агентства сообщил, что результатов анализов он вместе с подчиненными ждет сегодня до конца рабочего дня. «Само здание администрации будет продезинфицировано», — прокомментировал мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией интересовалась самочувствием Пастухова и просила поставить ее в известность о результатах теста на COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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