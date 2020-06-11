Пермяков не пустят на набережную в день города Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 июня, — 182-й день с момента выявления коронавируса и 92-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России коронавирус выявлен у 493 657 человек (+8 404). В Пермском крае официально подтверждено 2 360 (+93 за сутки) случаев инфицирования.

В Пермском крае — рекорд по числу зараженных за сутки. Впервые с начала пандемии в Перми подтвердили 93 случая заражения коронавирусом (прежний максимум — 72). Это свидетельствует о том, что в регионе ситуация с COVID-19 стала развиваться по неблагоприятному сценарию. Соответственно, нет никаких оснований для отмены или какого-либо смягчения карантинных мер.

Министр здравоохранения края Оксана Мелехова обманула врио губернатора Дмитрия Махонина. Глава минздрава обещала, что к 8 июня в регионе будет дополнительно развернуто 235 коек для больных с коронавирусом, но свое слово не сдержала. По состоянию на 10 июня в крае создано 2122 вместо 2222 мест для COVID-пациентов. При этом, даже если бы Мелехова выполнила обещание, то коек бы все равно было недостаточно (свободно было бы менее 50%).

Для пермских детей открыли специальное COVID-отделение. Его создали на базе Пермской краевой детской клинической больницы. Сейчас там лечится 17 юных пациентов. С больными детьми работают три врача и 23 медсестры, при необходимости привлекаются профильные специалисты и диагносты. Всего в отделении создано 126 мест. Также детей с коронавирусом лечат в отделениях Пермской краевой инфекционной больницы и в краевой больнице имени Вагнера в городе Березники.

Социальные участковые заразились коронавирусом. Инфекция выявлена у двух работников социальной службы Пермского края, которые непосредственно взаимодействуют с населением и оказывают помощь людям. COVID-19 подтвержден у социальных участковых , который работали в Свердловском районе Перми и Октябрьском округе. Сейчас их в удовлетворительном состоянии доставили в медицинские учреждения.

В Перми начнут выпускать препарат от коронавируса. Лекарство будет производиться на основе компонентов крови. Его выпуском займется НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио». Аналогичные производства откроют еще в трех городах России: Нижнем Новгороде, Томске и Уфе.

В день города полиция займется профилактикой. Сотрудники МВД будут рассказывать людям о необходимости надевать маски и перчатки. Аналогичная задача поставлена сотрудникам Росгвардии и дружинникам. При этом никакого моратория на штрафы за нарушение режима самоизоляции нет и силовики, а также сотрудники МЧС могут составлять протоколы в отношении нарушителей.