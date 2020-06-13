Пожар собираются тушить с помощью вертолета
В Казани в наземном газохранилище взорвался сжиженный газ. Об этом журналистам сообщил информированный источник.
«Сжиженный газ взорвался в стационарном хранилище на улице Северо-Западная в Казани. Пострадали три человека, один погиб», — приводит «Интерфакс» слова собеседника. Пока, по его словам, локализовать огонь не удается, есть угроза близлежащим строениям.
В региональном управлении МЧС РИА «Новости» сообщили, что к тушению пожара собираются привлечь вертолет Ми-8. Емкость хранилища составляет 100 кубических метров.
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