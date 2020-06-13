12 июня 2020

В Казани в газохранилище прогремел взрыв. Есть жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
Пожар собираются тушить с помощью вертолета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Казани в наземном газохранилище взорвался сжиженный газ. Об этом журналистам сообщил информированный источник.

«Сжиженный газ взорвался в стационарном хранилище на улице Северо-Западная в Казани. Пострадали три человека, один погиб», — приводит «Интерфакс» слова собеседника. Пока, по его словам, локализовать огонь не удается, есть угроза близлежащим строениям.

В региональном управлении МЧС РИА «Новости» сообщили, что к тушению пожара собираются привлечь вертолет Ми-8. Емкость хранилища составляет 100 кубических метров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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