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У курганца изъяли несколько контейнеров суррогатного алкоголя. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегальный алкоголь мужчина хранил в гаражном кооперативе Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Около 6,5 тысяч бутылок алкогольной продукции без акцизных марок и с признаками подделки изъято из незаконного оборота в Кургане. Склад с контрафактом сотрудники полиции обнаружили в одном из гаражно-строительных кооперативов в областном центре Зауралья, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Предварительно установлено, что 57—летний житель города Кургана в нескольких рефрижераторах хранил для последующей продажи в розницу алкогольную продукцию», — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники полиции устанавливают происхождение и возможные каналы сбыта нелегального алкоголя. На фотографиях и видеозаписи с подпольного склада, обнародованных пресс-службой областного УМВД, видно, что у мужчины хранились ящики с крепким алкоголем известных российских и мировых брендов, а также пиво.

Общая стоимость обнаруженного контрафакта превысила миллион рублей, он изъят. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 327.1 (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок) и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (Незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области
Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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