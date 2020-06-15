Около 6,5 тысяч бутылок алкогольной продукции без акцизных марок и с признаками подделки изъято из незаконного оборота в Кургане. Склад с контрафактом сотрудники полиции обнаружили в одном из гаражно-строительных кооперативов в областном центре Зауралья, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«Предварительно установлено, что 57—летний житель города Кургана в нескольких рефрижераторах хранил для последующей продажи в розницу алкогольную продукцию», — говорится в сообщении. Сейчас сотрудники полиции устанавливают происхождение и возможные каналы сбыта нелегального алкоголя. На фотографиях и видеозаписи с подпольного склада, обнародованных пресс-службой областного УМВД, видно, что у мужчины хранились ящики с крепким алкоголем известных российских и мировых брендов, а также пиво.
Общая стоимость обнаруженного контрафакта превысила миллион рублей, он изъят. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 327.1 (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок) и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (Незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
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