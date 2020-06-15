14 июня 2020
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11 июня 2020

Мэр из ХМАО сделал первое заявление после обысков в администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, дейнека олег
Глава Мегиона Олег Дейнека (слева) не видит нарушений со стороны подчиненных Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Мегиона Олег Дейнека не видит в действиях подчиненных превышения должностных полномочий при вводе в эксплуатацию жилых домов, в чем они подозреваются следственным комитетом. Об этом URA.RU сообщил сам мэр.

«Меня допросили в качестве свидетеля по уголовному делу. Моя совесть и руки чисты — самое главное. Доверие перед народом тоже не потеряно. Согласно градостроительного кодекса мы ввели дома правильно. Если есть другое мнение, то в ходе следствия пусть компетентные органы разберутся», — прокомментировал Дейнека.

Он также добавил, что в отношении сотрудницы управления архитектуры и градостроительства мэрии проведена служебная проверка, однако никаких нарушений в ее действиях выявлено не было. «Сотрудник продолжает работать», — заявил глава города. В пресс-службе следственного комитета ХМАО журналисту агентства заявили, что расследование уголовного дела продолжается и новых фигурантов там нет.

Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет ХМАО нашел нарушения при вводе нескольких жилых домов в Мегионе в 2019 году. По версии следствия, они не соответствовали стандартам по энергоэффективности и оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов. Сотрудница мэрии подозревается в превышении должностных полномочий, чиновник окружного жилстройнадзора в получении взятки и служебном подлоге. В администрации Мегиона следователи совместно с сотрудниками ФСБ проводили обыски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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