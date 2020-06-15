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11 июня 2020

Что можно и что нельзя в Курганской области во время карантина. Актуальный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, набережная кургана, набережная тобола, нарушение режима самоизоляции, лето в городе
По новым правилам без масок курганцы могут находиться только на улице и дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области открыли ее для жителей других регионов, но с определенными условиями. Об этих и других послаблениях и запретах сообщается в решениях областного оперативного штаба.

Разрешено:

  • приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Им при себе необходимо иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19. Жители Курганской области должны иметь такую справку, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;
  • посещать фитнес-центры;
  • находиться неограниченное количество времени на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
  • заниматься спортом на улице. Между занимающимися должна соблюдаться дистанция в пять метров;
  • выезжать на дачные участки людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома.

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Запрещено:

  • находиться в закрытых общественных помещениях без маски, а в транспорте нужно иметь маску и перчатки. На улице разрешено находиться без маски;
  • работать предприятиям общепита (разрешена лишь доставка и обслуживание на вынос), клубам, кальянным, кинотеатрам;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • распространять фейковую информацию, которая касается новой коронавирусной инфекции;
  • нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам.

Рекомендовано:

  • соблюдать режим самоизоляции людям, прибывшим из регионов, которые не включены в запрет;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
  • пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию;

С 1 апреля власти Курганской области ввели режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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