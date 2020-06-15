По новым правилам без масок курганцы могут находиться только на улице и дома
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Власти Курганской области открыли ее для жителей других регионов, но с определенными условиями. Об этих и других послаблениях и запретах сообщается в решениях областного оперативного штаба.
Разрешено:
- приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Им при себе необходимо иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19. Жители Курганской области должны иметь такую справку, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;
- посещать фитнес-центры;
- находиться неограниченное количество времени на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
- заниматься спортом на улице. Между занимающимися должна соблюдаться дистанция в пять метров;
- выезжать на дачные участки людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Запрещено:
- находиться в закрытых общественных помещениях без маски, а в транспорте нужно иметь маску и перчатки. На улице разрешено находиться без маски;
- работать предприятиям общепита (разрешена лишь доставка и обслуживание на вынос), клубам, кальянным, кинотеатрам;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- распространять фейковую информацию, которая касается новой коронавирусной инфекции;
- нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам.
Рекомендовано:
- соблюдать режим самоизоляции людям, прибывшим из регионов, которые не включены в запрет;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
- пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирусную инфекцию;
С 1 апреля власти Курганской области ввели режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.
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