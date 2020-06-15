На Ямале заражены 3412 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом. Ее смерть стала 17-й за время эпидемии COVID на Ямале, и второй — за последние три дня. Об этом рассказали в окружном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«В Ноябрьской больнице скончалась женщина в возрасте 71 года, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Пациентка обратилась за медицинской помощью на четвертый день заболевания. В стационаре была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония», — сообщила глава оперштаба Татьяна Бучкова. По ее словам, скончавшаяся, помимо прочего, страдала гипертонией и хроническими заболеваниями бронохов. Женщина провела неделю на аппарате ИВЛ, но врачам не удалось ее спасти.

Кроме того, за сутки заразились 87 жителей округа. В населенных пунктах выявлено 70 новых случаев коронавируса. Почти половина из них — 34 человека — из Нового Уренгоя. В Салехарде инфекцию подтвердили у 16 пациентов, в Губкинском — у десяти, в Тарко-Сале — у шести, в Пурпе — у трех, еще один заболевший в Пангодах. Всего в городах и поселениях Ямала зафиксировано 1792 случая.

На месторождениях ЯНАО за день заболели 17 рабочих. По информации Бучковой, троим из них потребовалось лечение в стационарах. На промыслах Пуровского района инфекцию подтвердили у восьми вахтовиков, в Надымском районе заразились два человека. На предприятиях вблизи Нового Уренгоя продолжают заболевать сотрудники: за сутки вирус подхватили семь вахтовиков, всего там болеют 719 работников.

Общее число заболевших в ЯНАО выросло до 3412 человек, на 13% за последние четыре дня. За время эпидемии скончались 17 ямальцев с подтвержденным коронавирусом. Сейчас в стационарах лечатся 533 пациента, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ. Полностью выздоровели от инфекции 1499 человек.

В настоящий момент в ЯНАО идет первый этап снятия ограничений по коронавирусу. Однако шансов на выход из карантина в ближайшее время становится меньше. По данным Роспотребнадзора на 11 июня, коэффициент распространения инфекции (Rt) на Ямале был превышен на 30%. После этого в течение трех дней — с 12 по 14 июня — в округе произошел резкий всплеск заражений: заболел 361 человек, один пациент скончался. Вместе с тем источники URA.RU в политических кругах ЯНАО утверждали, что карантин будет снят, чтобы привлечь электорат на голосование по Конституции, которое досрочно уже началось в регионе.