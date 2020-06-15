Журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой мужчина похожий на актера Михаила Ефремова поет песню «А я сяду на 10 лет».
На видеозаписи, длящейся 7 секунд, мужчина исполняет припев песни Ильи Резника «А я сяду в кабриолет», заменяя последнее слово на «10 лет». «Пророческая песня Михаила Ефремова», — пишет журналист под видеозаписью.
Является-ли опубликованное видео настоящим, или это качественная подделка, неизвестно, однако голос мужчины похож на голос Михаила Ефремова, пишет «
«Пророческой» видеозапись стала после ДТП с участием народного артиста. 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель фургона от полученных травм скончался в реанимации.
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