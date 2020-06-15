Журналист нашел пророческое видео с Ефремовым. Актер поет песню «а я сяду на 10 лет»

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Спектакль
По мнению журналиста, слова Михаила Ефремова в песне оказались пророческими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой мужчина похожий на актера Михаила Ефремова поет песню «А я сяду на 10 лет».

На видеозаписи, длящейся 7 секунд, мужчина исполняет припев песни Ильи Резника «А я сяду в кабриолет», заменяя последнее слово на «10 лет». «Пророческая песня Михаила Ефремова», — пишет журналист под видеозаписью.

Является-ли опубликованное видео настоящим, или это качественная подделка, неизвестно, однако голос мужчины похож на голос Михаила Ефремова, пишет «Царьград».

«Пророческой» видеозапись стала после ДТП с участием народного артиста. 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель фургона от полученных травм скончался в реанимации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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