В ЯНАО женщина залезла на сотовую вышку, чтобы связаться с сыном

Дама была пьяна и полезла на высоту пообщаться с сыном Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В поселке Ханымей Пуровского района вечером в 14 июня развернулась настоящая спасательная операция. Местные казаки, оперативные службы и представители власти снимали с вышки сотовой связи забравшуюся туда пьяную женщину, сообщили URA.RU в поселковой администрации.

«Женщина находилась на высоте 25 метров, — сообщили в Ханымее. — Она перебралась через высокое ограждение вышки, взобралась по лестнице и кричала прохожим, что ей нужно добраться до самой высоты, чтобы встретиться с сыном». На месте собравшиеся провели с дамой переговоры, помогли спуститься на землю, а после передали медикам и сотрудникам полиции.

Позже было установлено, что женщина была сильно пьяна. Она смогла рассказать, что возвращается домой с вахты, а в Ханымей заехала специально, чтобы «встретиться с сыном на вышке сотовой связи». По словам представителей администрации, сейчас женщине ничего не угрожает.

Выяснить, почему женщина решила выбрать для общения с сыном вышку связи, а также жив или нет ее сын, не удалось. После обследования врачей она сможет уехать домой.