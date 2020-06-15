Заболеваемость скачками растет каждые сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 июня — 187-й день с момента выявления коронавируса и 97-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 4993 случая болезни, вылечились 2463 пациента, умерли 87 заразившихся COVID-19 южноуральцев.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 537210 (+8246) случаев заражения. Вылечились 284539 (+4489) человек — это почти 53% от заболевших. Умерли 7091 (+143) человека — 1,3% от заразившихся.

По данным на 15 июня Челябинскую область отделяет от 5 тысяч заболевших лишь семь не выявленных пока случаев. За сутки поставлено еще 182 положительных диагноза (накануне было 169 заражений) — это абсолютный рекорд с начала пандемии.

Тенденция к росту числа заболевших прервалась в середине прошлой недели, когда возникли основания ослабить карантин. Однако в выходные инфекция начала отвоевывать позиции: в пятницу было зарегистрировано 126 заражений, в субботу 149, а в воскресенье заболели уже 169 южноуральцев. Как заявила сегодня на аппаратном совещании начальник горздрава Наталья Горлова, в столице Южного Урала в пятницу выявили 49 заразившихся, в субботу — 108, в воскресенье — еще 87.

Цифра умерших продолжает держаться на отметке в пять человек третьи сутки подряд. «Умерли от COVID-19 мужчины 65 и 77 лет, а также женщины 73 и 47 лет. Для 85-летнего южноуральца с обширным инфарктом мозга COVID был сопутствующим заболеванием», — подвели печальный итог воскресенья в оперативном штабе.

В Челябинске умерли от COVID сотрудник детской поликлиники и его мать

В Челябинске 15 июня от ковидной пневмонии скончался 24-летний водитель детской поликлиники №1 Сергей Гришов. Первым коронавирусной пневмонией заболел его отец, затем заразилась мать. Женщина также не перенесла инфекцию и скончалась месяц назад

«Врачи боролись за жизнь Сергея больше месяца: переливали плазму крови с антителами, проводили экстракорпоральную мембранную оксигенацию — все время он находился на ИВЛ, — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. — К сожалению, болезнь оказались сильнее».

Коронавирус «закрыл» детскую поликлинику в Снежинске

У одного из работников детской поликлиники в Снежинске оказался положительным результат анализов на коронавирус. С 15 июня лечебное учреждение прекратило плановые приемы, остановлены диспансеризация, профосмотры детей и проведение прививок. Принимать будут лишь экстренных пациентов, и то без признаков ОРВИ.

Парада Победы 24 июня не будет

На основании рекомендаций медиков принято решение не проводить 24 июня торжественное построение войск и техники в Челябинске. Планировалось, что на нынешнем параде впервые не будет ветеранов — из опасений за их здоровье почетным челябинцам рекомендовали посмотреть парад в прямой трансляции на региональном телеканале ОТВ. Кроме того, планировалось участие современной техники из чебаркульской войсковой части и пролет боевых самолетов. Над Челябинском должны были пролететь боевые самолеты.

Для него подбирают новую дату

Тем не менее, власти Челябинской области рассматривают альтернативные даты проведения парада Победы. «Алексей Леонидович отменил проведение торжественного построения войск и техники 24 июня. Но совсем от мероприятия не отказались. Рассматриваются альтернативные даты», — добавил собеседник. Схожее решение приняли, например, власти Курской области — там парад перенесен на 23 августа, день окончательного перелома в грандиозном сражении 1943 года на Курской дуге.

Челябинцы назвали Свердловскую область «уральским Уханем»

Наплыв отдыхающих из соседнего региона на южноуральские озера, и без того раздражающий жителей области, в этом году усугублен еще и пандемией. «Свердловская область сейчас — натуральный российский „Ухань“, и каждые выходные они привозят свою заразу к нам. Мы теперь у них как заложники ситуации благодаря бездействию наших властей», — таких комментарии не редкость в соцсетях по итогам выходных.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Тем не менее, Челябинская область постепенно возвращается к привычной жизни. С 15 июня начали работать санатории, имеющие медицинские лицензии, с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. Также возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

Жители Челябинска смогут отправиться на курорты черноморского побережья через Крымский мост. Первые поезда пойдут в конце июня из Екатеринбурга. Сейчас в Крыму отменяются карантин и тестирование приезжающих на коронавирус (хотя на Крымском мосту и в аэропорту продолжат мерить температуру). Открываются все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. С 1 июля открываются отели для приезжих, но в общественном транспорте и местах, где много людей, по-прежнему обязательны маски.

Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет с 25 июня. Южноуральцы могут выбирать участок для голосования за поправки в Конституцию через Госуслуги, а на участок прийти не 1 июля, а с 25 июня.

До 30 июня в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, который продлится до 15 июня. Список запретов и разрешений по-прежнему обширен.