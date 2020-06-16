Уже 2 из 36 депутатов гордумы Перми заразились коронавирусом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 июня, — 187-й день с момента выявления коронавируса и 97-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 537 210 человек (+8 246). В Пермском крае инфекция выявлена у 2 755 (+68 за сутки) человек, выздоровели от коронавируса 1543 человека, умерли — 91.

Два дня подряд в Пермском крае умирает по 6 человек от коронавируса. 14 и 15 июня зафиксировано рекордное количество смертей в регионе, как и рекордное число новых случаев заболевания — 107 и 68, соответственно. В регионе растет число проведенных тестов (124,1 на 100 тысяч населения), но уровень распространения инфекции и число свободных коек остается в «красной» зоне.

У Пермского края не было шансов на снятие карантина после 15 июня. По прогнозу URA.RU ситуация в регионе может стабилизироваться не раньше, чем через несколько дней. Соответственно, шанс снятия ограничений регион получит только при условии, что в ближайшие четыре дня в крае будет заражаться не больше 64 человек ежедневно (15 июня — 68). Стабильный прогноз (сохранение текущих ограничений) возможен при заражении 82 человек ежедневно, негативный — 92.

В Перми и крае продлили карантин до 23 июня. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что регион пока не готов к выходу с первого уровня снятия ограничений и переходу ко второму. Также в крае пытаются выяснить, с чем связан резкий рост числа пациентов с внебольничными пневмониями.

В Пермском крае расширен перечень медуслуг, которые можно получить в карантин. Медицинские справки могут получить абитуриенты, началась плановая госпитализация детей, с 22 июня начнутся профосмотры детей до года и медосмотры поступающих в учебные заведения. Также началась дистанционная выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей.

Больницы Соликамска и Березников закрыты на карантин. Там выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией у пациентов и медицинских работников. В Соликамске закрыто на прием и выписку пациентов терапевтическое отделение. В Березниках в режим обсерватора переведены три отделения: пульмонологическое, инфекционное и неотложной хирургии. Всего в Березниках пять отделений краевой больницы имени Вагнера закрыты на карантин.

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников заразился коронавирусом. О состоянии здоровья самого богатого депутата думы (по итогам декларационной кампании прошло года) ничего не сообщается. Он стал вторым депутатом гордумы, который заразился коронавирусом. Первым стал Александр Филиппов, который переносит заболевание COVID-19 бессимптомно.

Пермяков стали штрафовать немного реже за нарушение режима самоизоляции. В суды региона поступило на 7% меньше протоколов, составленных в отношении пермяков за нарушение коронавирусных ограничений (например, за отсутствие маски или перчаток в общественном месте). За неделю таких материалов в суды направлено 1070, а всего за все время действия закона (с 1 апреля 2020 года) — 12644.