Участники дискуссии обсудят, удалось ли отрасли справиться с возросшими потребностями здравоохранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 17 июня пройдет очередная онлайн-сессия с участием федеральных спикеров. В прямом эфире на URA.RU можно будет посмотреть трансляцию дискуссии на тему «Фармацевтическая промышленность в 2020 году». Эфир стартует в 12:00 по московскому времени.

В онлайн-встрече примут участие представители фармкомпаний и сферы здравоохранения. Они обсудят, удалось ли отрасли справиться с возросшими потребностями здравоохранения, как работают международные фармацевтические производители на территории РФ в период пандемии и другие вопросы.

Делиться своим видением ситуации будут первый замминистра промышленности и торговли России Сергей Цыб, директор департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов, заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко, гендиректор компании «Герофарм» Петр Родионов и другие. Модерировать дискуссию будут первый вице-президент группы компаний «Формика» и директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин и директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.