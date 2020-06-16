Количество осадков зимой будет постепенно снижаться Фото: Сергей Шадрин

Каждый год зимой в России будет выпадать все меньше снега. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Нельзя говорить, что теперь каждый год на европейской территории России будут малоснежные зимы. Может быть одна снежная зима, а потом пять бесснежных. Но раз такой тренд наметился, то снега в умеренных широтах будет выпадать все меньше», — цитирует Вильфанда «Российская газета». По его словам, можно будет понять, насколько сильно будет снижаться количество осадков через десятки лет.

Согласно совместному исследованию Финской метеорологической службы и их канадских коллег, за последние 40 лет в Северном полушарии в высоких широтах стало выпадать гораздо больше снега, нежели в умеренных.

Ранее Вильфанд заявил, что на европейской части России на этой неделе будет сохраняться малооблачная жаркая погода без осадков, передает агентство Nation News. Температура воздуха будет выше нормы на 4-5 градусов. В начале лета на территории страны прошли ураганы, пишет телеканал 360. От стихии пострадали Ставропольский край, Свердловская область, Подмосковье, Алтайский край, Самарская область, Ростовская область, Пензенская область и Еврейская автономная область.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.