Онищенко объяснил, почему новогодние каникулы вредят россиянам

Геннадий Онищенко призвал навсегда сократить новогодние каникулы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новогодние каникулы в России необходимо сократить не только в 2021 году, но и на все время. Об этом URA.RU заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, поддержавший инициативу Совфеда. По его мнению, из-за длинных новогодних каникул россияне лишь теряют в здоровье, а страна — в экономическом развитии.

Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19. Законопроект о сокращении каникул с 1 по 3 января направлен в Минтруд, уточняет «Утро.ру».

«Я всегда поддерживал эту идею. В нормальные времена мы работали 31 декабря, затем праздновали Новый год и 2 января снова выходили на работу — и никто не был против. А от десятидневнего самоназначенного отпуска нет ничего хорошего», — считает Онищенко. При этом он отметил, что в России постоянно говорят о росте экономики, однако, когда весь мир, встретив Новый год, сразу начинает работать, наша страна из-за новогодних каникул серьезно отстает. «В результате мы задерживаемся на старте каждого календарного и финансового года», — сказал Онищенко. Он призвал россиян «вернуться в цивилизованное русло» и постепенно наводить порядок.

Вместе с тем, по мнению собеседника агентства, для компенсации нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, многие компании сами примут решение о том, чтобы сократить количество выходных дней и больше работать. «Бизнес без нашей подсказки будет наверстывать, поэтому принимать какие-либо декреты необязательно. Но если такие правовые акты появятся, их стоит поддержать», — отметил Онищенко.

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