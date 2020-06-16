Владимир Мякуш (в центре) изменил договоренности, пока его зам в партии и «политический» вице-губернатор Анатолий Векшин (справа) был в коротком отпуске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинские единороссы засекретили список кандидатов в Заксобрание области, утвержденный на заседании президиума регионального политсовета. Он будет озвучен только после утверждения на конференции 26 июня, заявил URA.RU лидер южноуральского отделения «ЕР» и спикер ЗСО Владимир Мякуш. Источник агентства сообщает, что такая секретность связана с манипуляциями со списком, из-за которых нарушены договоренности с Росатомом и губернатором Алексеем Текслером.

«Списки кандидатов мы представить не можем. Их еще должен согласовать президиум генсовета партии [ПГС]. А после этого их нужно будет утвердить на конференции регионального отделения 26 июня», — заявил Мякуш. Он опроверг наличие недовольных и скандалов при согласовании списка кандидатов.

Михаил Похлебаев должен был возглавить список кандидатов, но его выдвинули в одномандатном округе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры URA.RU из партии говорят, что такая секретность связана с тем, что итоговый список кандидатов сильно отличается от результатов праймериз. И его публикация сейчас вызовет скандалы сразу в нескольких округах перед согласованием с ПГС, что ударит по позициям южноуральских боссов «ЕР». «Расчет на то, что список кандидатов всплывет уже на региональной конференции, партия утвердит его и тут же выдвинет на выборы в ЗСО. Отыгрывать ситуацию назад будет поздно», — объяснил собеседник.

Один из участников праймериз прямо заявляет, что партийное руководство его фактически обмануло. «Перед праймериз договаривались, что их победитель выдвигается одномандатником, второй номер возглавит партийный список, третий станет вторым в списке и так далее. Но после праймериз выяснилось, что это нигде четко не регламентировано. А решение принимается на заседании президиума регионального политсовета. Но если от праймериз ничего не зависит, а надо было идти „обилечиваться“ к начальству, то это просто профанация», — полагает кандидат.

Константину Захарову партийцы сэкономили деньги на выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за того, что во многих округах победили не те кандидаты, на которых делали ставку лидеры «ЕР», президиум регионального политсовета не смог с первой попытки, 5 июня, утвердить результаты. А на заседании 11 июня даже членам президиума регионального политсовета, высшего коллегиального руководящего органа, не дали на руки решения, за которые они голосовали.

Источник URA.RU в «ЕР» полагает, что в засекреченных списках заложено несколько «бомб замедленного действия». В частности, якобы была рекомендация Росатома, согласованная с губернатором Алексеем Текслером, что победитель праймериз в Озерском округе №4, глава ПО «Маяк„и действующий депутат ЗСО Михаил Похлебаев будет выдвинут первым номером списка. А занявший второе место на праймериз, вице-спикер ЗСО Константин Захаров, — одномандатником.

«На заседании президиума Мякуш предложил поменять их местами. Этим он сэкономил деньги своему соратнику Захарову — кампания в одномандатном округе стоит дороже, чем для списочников, хотя и гарантирует мандат депутата ЗСО. Но Похлебаев, как директор градообразующего предприятия, изберется в любом случае. При выдвижении по спискам ему не пришлось бы тратить деньги. Тем не менее, все согласились с предложением Мякуша и проголосовали. Теперь непонятно, как он будет объясняться с губернатором и представителями Росатома», — добавил ньюсмейкер.

В Горнозаводском округе №2 на праймериз второе место неожиданно занял руководитель кусинского районного исполкома «ЕР» Владислав Макеев. Он отказался уступать его более статусным политикам даже под угрозой увольнения. По данным URA.RU, президиум регионального политсовета волевым решением подвинул Макеева вглубь списка.

В Калининском округе №12 штабы занявшего третье и четвертое места депутатов гордумы и райсовета Владимира Бодрова и Армана Аракеляна заявили о накрутках голосов. За сутки до конца праймериз они лидировали. Но в последний момент победил депутата ЗСО Константин Толкачев, вторым стал депутат райсовета Илья Исайчук. Толкачев заявил, что будет баллотироваться самовыдвиженцем, чтобы не бросать тень на партию в связи со своим уголовным делом. Исайчук должен был стать одномандатником. Но, по данным URA.RU, вновь президиум регионального политсовета все переиграл. Одномандатником утвердили Бодрова, Исайчука — первым номером списка.

В Златоустовском округе №8 решено убрать победителя праймериз, спикера горсобрания Алексея Карюкова из одномандатников в списочники. По данным URA.RU, в одномандатном округе решено выдвинуть занявшего третье место на праймериз исполнительного директора компании «Смарт» Олега Садовских.

В нескольких округах единороссы просто поменяли победителя и второго номера праймериз. В Северном округе №1 одномандатником должен был стать Олег Голиков, а список возглавить Андрей Важенин. Но президиум регионального политсовета поменял их местами. В Железнодорожном округе №18 лидер Федерации профсоюзов области Олег Екимов занял только пятое место, но вопреки результатам праймериз он станет вторым в списке, вслед за «паровозом» — мэром Челябинска Натальей Котовой. Председатель фракции «Справедливой России» в ЗСО Илья Бархатова перешедший в «ЕР» занял четвертое место в Копейском округе №20, но его поставили лидером списка.