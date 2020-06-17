Названы самые доходные профессии для безработных в Кургане

Безработным курганцам без образования готовы платить от 30 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Безработным курганцам без квалификации предлагают стать грузчиками, разнорабочими и вальщиками леса. Это самые доходные вакансии для данной категории безработных. Такие данные указаны в обновленном списке вакансий Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.

По данным за 16 июня, от 30 тысяч рублей готовы платить разнорабочим в Кургане и Щучанском районе, грузчикам в Кургане и вальщикам леса в Шадринске. Это самая высокая зарплата, которую предлагают курганцам без квалификации.

Всего безработным курганцам без образования предлагают 973 вакансии. В большинстве предложений зарплата начинается от 13 950 рублей или близких сумм.

В середине мая на самых высокооплачиваемых вакансиях для безработных жителей региона зарплата начиналась от 40 тысяч рублей. Столько готовы были заплатить доярам в Куртамышском районе. Ранее правительство региона предложило людям, потерявшим доход из-за коронавируса, устроиться на платные общественные работы.