16 июня 2020

COVID-госпиталь выселят из Екатеринбург-ЭКСПО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Временный госпиталь коллегам презентовал губернатор Евгений Куйвашев Департамент информационной политики Свердловской области
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мобильный госпиталь, который был открыт в конце весны в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», сменит дислокацию в течение лета, сообщил источник URA.RU в региональном минздраве.

Медицинский модуль с 50 койко-местами, которые оборудованы аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием, необходимым для пациентов, перевезут в госпиталь, который возводится в поселке Широка Речка. Все имущество (подготовка госпиталя обошлась региональному бюджету в 190,4 миллиона рублей) будет переведено на баланс территориального Центра медицины катастроф.

URA.RU направило запрос в региональный минздрав с просьбой подтвердить факт и сроки переезда модуля.

Напомним, региональные власти намерены остановить работу временного госпиталя для больных коронавирусом, который размещен на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Объект, который в начале пандемии коронавируса губернатор Евгений Куйвашев представлял полпреду Николаю Цуканову, уже больше двух месяцев стоит без пациентов и, если губернатор региона не примет решение о продлении его размещения, прекратит работу 30 июня.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...