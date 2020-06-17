COVID-госпиталь выселят из Екатеринбург-ЭКСПО

Временный госпиталь коллегам презентовал губернатор Евгений Куйвашев Департамент информационной политики Свердловской области

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Мобильный госпиталь, который был открыт в конце весны в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», сменит дислокацию в течение лета, сообщил источник URA.RU в региональном минздраве.

Медицинский модуль с 50 койко-местами, которые оборудованы аппаратами ИВЛ и другим медицинским оборудованием, необходимым для пациентов, перевезут в госпиталь, который возводится в поселке Широка Речка. Все имущество (подготовка госпиталя обошлась региональному бюджету в 190,4 миллиона рублей) будет переведено на баланс территориального Центра медицины катастроф.

URA.RU направило запрос в региональный минздрав с просьбой подтвердить факт и сроки переезда модуля.

Напомним, региональные власти намерены остановить работу временного госпиталя для больных коронавирусом, который размещен на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Объект, который в начале пандемии коронавируса губернатор Евгений Куйвашев представлял полпреду Николаю Цуканову, уже больше двух месяцев стоит без пациентов и, если губернатор региона не примет решение о продлении его размещения, прекратит работу 30 июня.