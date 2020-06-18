В США разрабатывают лекарство из плазмы коров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 июня, — 190-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 100-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса, число вылечившихся от COVID-19 пациентов в мире достигло отметки в 4 056 742 (+73 868 за последние сутки). За все время пандемии зафиксировано 8 328 538 случаев заражения (+ 117 896). Жертвами вируса стали 448 455 человек (+3 892).

На первом месте по числу инфицированных остаются США (2 162 785), на втором — Бразилия (955 377), а тройку лидеров замыкает Россия (552 549).

Вакцина и лекарство от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания гидроксихлорохина (противомалярийного препарата) в качестве лекарства для лечения COVID-19. Ученые пришли к выводу, что он не помогает снизить смертность при лечении пациентов.

В РФ тем временем готовятся к клиническим испытаниям вакцины. В ближайшие две недели, как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в научный центр «Вектор» поступят разработанные российскими специалистами лекарства.

Американская медицинская компания, базирующаяся в Южной Дакоте, готовится начать в следующем месяце испытания на людях лекарства, изготовленного из плазмы коров. На такое решение ученых толкнул эксперимент: коровам вводили неинфекционную часть вируса , который вызывает COVID-19. Результат — организм животных вырабатывал природные антитела.

Коронавирус в России

Стране потребуется еще примерно месяц, чтобы достичь минимального показателя распространения инфекции. Такой прогноз озвучила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести». При этом, по ее словам, около 50% россиян переносят вирус бессимптомно. Их выявляют методом активного тестирования.

В середине июля федеральный центр в консультации с региональными властями определит дату открытия кинотеатров, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Отрасли предстоит определиться со стратегией кинопоказов на ближайшее полугодие с учетом позиции продюсеров и кинодистрибьюторов.

Совсем скоро в стране могут возобновиться и международные перевозки. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин допустил, что это может произойти уже в третьем квартале этого года. Первыми, вероятно, будут открываться рейсы в страны СНГ.

Коронавирус в мире

Германия продлила ограничения на ближайшие месяцы. Власти страны указали на то, что в мире до сих пор нет ни лекарства, ни вакцины, поэтому людям придется «уживаться с пандемией». Речь идет об отмене крупных мероприятий, соблюдении социальной дистанции, обязательном ношении маски и ограничении контактов между людьми.

Профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в области вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая нашел объяснение всплеску заболеваемости в Бразилии , где число зараженных приближается к 1 млн. Во-первых, Бразилия является самой большой и важной страной в Южной Америке, поэтому там много завезенных случаев из США и Европы. Во-вторых, президент страны Жаир Болсонару не верит в серьезность вируса, а карантин и жесткие ограничения являются самым эффективным методом борьбы с распространением COVID-19.

Что говорят ученые

Китайские вирусологи пришли к выводу, что коронавирусом можно заразиться, посещая туалет. Говорят, после смыва в воздух поднимается облако мелких частиц, в которых может содержаться живой SARS-CoV-2. Кроме того, ученые из КНР перечислили основные симптомы заражения детей. К ним относятся лихорадка, диарея и рвота. Проблемы с легкими появляются позже.

После выздоровления у взрослых пациентов, перенесших болезнь в средней и тяжелой форме, остаются кашель и отдышка . Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Станислав Макаренко. Легочную ткань поможет восстановить реабилитация, которая в РФ проводится бесплатно по ОМС.