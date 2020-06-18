Сегодня, 18 июня, — 190-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 100-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса, число вылечившихся от COVID-19 пациентов в мире достигло отметки в 4 056 742 (+73 868 за последние сутки). За все время пандемии зафиксировано 8 328 538 случаев заражения (+ 117 896). Жертвами вируса стали 448 455 человек (+3 892).
На первом месте по числу инфицированных остаются США (2 162 785), на втором — Бразилия (955 377), а тройку лидеров замыкает Россия (552 549).
Вакцина и лекарство от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания гидроксихлорохина (противомалярийного препарата) в качестве лекарства для лечения COVID-19. Ученые пришли к выводу, что он не помогает снизить смертность при лечении пациентов.
В РФ тем временем готовятся к клиническим испытаниям вакцины. В ближайшие две недели, как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в научный центр «Вектор» поступят разработанные российскими специалистами лекарства.
Американская медицинская компания, базирующаяся в Южной Дакоте, готовится начать в следующем месяце испытания на людях лекарства, изготовленного из плазмы коров. На такое решение ученых толкнул эксперимент: коровам вводили
Коронавирус в России
Стране потребуется еще примерно месяц, чтобы достичь минимального показателя распространения инфекции. Такой прогноз озвучила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести». При этом, по ее словам, около 50% россиян переносят вирус бессимптомно. Их выявляют методом активного тестирования.
В середине июля федеральный центр в консультации с региональными властями определит дату открытия кинотеатров, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Отрасли предстоит определиться со стратегией кинопоказов на ближайшее полугодие с учетом позиции продюсеров и кинодистрибьюторов.
Совсем скоро в стране могут возобновиться и международные перевозки. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин допустил, что это может произойти уже в третьем квартале этого года. Первыми, вероятно, будут открываться рейсы в страны СНГ.
Коронавирус в мире
Германия
Профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в области вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая нашел
Что говорят ученые
Китайские вирусологи пришли к выводу, что коронавирусом можно заразиться, посещая туалет. Говорят, после смыва в воздух поднимается облако мелких частиц, в которых может содержаться живой SARS-CoV-2. Кроме того, ученые из КНР перечислили основные симптомы заражения детей. К ним относятся лихорадка, диарея и рвота. Проблемы с легкими появляются позже.
После выздоровления у взрослых пациентов, перенесших болезнь в средней и тяжелой форме, остаются
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