Набережную Перми открывают с 18 июня Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 июня, — 189-й день с момента выявления коронавируса и 99-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 553 301 человека (+7843). В Пермском крае инфекция выявлена у 2 872 (+67 за сутки) человек, выздоровели от коронавируса 1656 человек, умерли — 97.

В Пермском крае растет число заболевших коронавирусом. При этом коэффициент распространения инфекции снижается, что приближает регион ко второму этапу снятия ограничений. Сейчас коэффициент Rt опустился ниже единицы — до 0,93, а для перехода ко второму этапу необходимо, чтобы он был ниже 0,8. При этом полного снятия карантина пермяки могут ждать не раньше, чем через четыре недели.

У жителей Октябрьского самый высокий риск заражения коронавирусом. Это связано с тем, что в муниципалитете очень большое число заболевших в соотношении с общим числом жителей. В Октябрьском уже болеет каждый 150-й житель. Также лидерах по данному показателю оказались Пермь, Чусовой, Добрянка и Пермский район, а Березники замыкают топ-10.

В Березниках решили ужесточить карантин. Это сделано по предписанию главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева. Во втором по величине городе Пермского края закрывают парки, скверы и иные общественные места . Мэру Березников Сергею Дьякову предписано организовать санитарную обработку улиц и помещений. Все это связано с тем, что в городе растет число заразившихся коронавирусом. Сейчас там подтверждено 85 случаев заболевания, выздоровели 7 человек, скончались — 3.

Иная ситуация в Перми. В краевой столице с 18 июня, наоборот, вводят ряд послаблений. С сегодняшнего дня заработают городские фонтаны, а также будет открыта нижняя набережная . Там начнут работу кафе (на вынос), туалеты, но детские площадки по прежнему останутся закрытыми. Фонтаны также начнут работу в ограниченном режиме — у них будет отключена подсветка и не будет светомузыкальных представлений, чтобы избежать скопление людей.

Пермяков с пневмониями не кладут в больницу. Об этом горожане пишут в профиле министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой. Они жалуются, что даже с подтвержденной пневмонией и признаками COVID-19 их не госпитализируют, ссылаясь на отсутствие мест в больницах. Также многие жалуются на большую задержку в проведении тестов — от недели до двух.

Пермский роддом закрыли на карантин. Речь идет про отделение больницы имени Тверье. Там коронавирусная инфекция обнаружена у пяти сотрудников учреждения . В родильном доме на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 20 пациентов и 94 контактных сотрудника. А клинику РЖД второй раз закрывают на карантин . Там у двух сотрудников отделения кардиологии выявили коронавирус. Его обнаружили при очередном профилактическом взятии мазков.