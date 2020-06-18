Сегодня, 18 июня, — 189-й день с момента выявления коронавируса и 99-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 553 301 человека (+7843). В Пермском крае инфекция выявлена у 2 872 (+67 за сутки) человек, выздоровели от коронавируса 1656 человек, умерли — 97.
В Пермском крае растет число заболевших коронавирусом. При этом коэффициент распространения инфекции снижается, что приближает регион ко второму этапу снятия ограничений. Сейчас коэффициент Rt опустился ниже единицы — до 0,93, а для перехода ко второму этапу необходимо, чтобы он был ниже 0,8. При этом полного снятия карантина пермяки могут ждать не раньше, чем через четыре недели.
У жителей Октябрьского самый высокий риск заражения коронавирусом. Это связано с тем, что в муниципалитете очень большое число заболевших в соотношении с общим числом жителей. В Октябрьском уже болеет каждый 150-й житель. Также лидерах по данному показателю оказались Пермь, Чусовой, Добрянка и Пермский район, а Березники замыкают топ-10.
В Березниках решили ужесточить карантин. Это сделано по предписанию главного санитарного врача Прикамья Виталия Костарева. Во втором по величине городе Пермского края
Иная ситуация в Перми. В краевой столице с 18 июня, наоборот, вводят ряд послаблений. С сегодняшнего дня
Пермяков с пневмониями не кладут в больницу. Об этом горожане пишут в профиле министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой. Они жалуются, что даже с подтвержденной пневмонией и признаками COVID-19 их не госпитализируют, ссылаясь на отсутствие мест в больницах. Также многие жалуются на большую задержку в проведении тестов — от недели до двух.
Пермский роддом закрыли на карантин. Речь идет про отделение больницы имени Тверье. Там
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