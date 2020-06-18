Второй челябинский город поставил рекорд по заражениям COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, к 18 июня превысило планку в тысячу человек. Об этом свидетельствуют данные областного оперативного штаба.
С начала пандемии в Магнитогорске зарегистрировано 1003 случая заражения. На первом месте остается Челябинск, где заболели 1874 человека. Далее следуют Златоуст — 567 случаев и Миасс — 486 заразившихся.
С момента вспышки коронавируса в Магнитогорске в городе максимально жестко проводятся в жизнь карантинные ограничения, доходя до инцидентов с полицией. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, за время пандемии там оформили 3,6 тыс. протоколов на нарушителей карантина, общая сумма штрафов превысила 1,6 млн рублей.
Всего на Южном Урале коронавирусом заразились 5473 человека, умерли 102 пациента. Рекордом остаются 182 случая заражения в сутки, зафиксированные 15 июня. Выздоровел с начала пандемии 2881 житель области. Карантин в регионе продлен до 30 июня, парада Победы в Челябинске 24 июня также не будет.
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