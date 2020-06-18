Калитки на пешеходном мосту установили для безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько человек опоздали на поезд из Кургана в Екатеринбург из-за закрытых калиток на пешеходном мосту. Об этом в местных пабликах в соцсети «ВКонтакте» рассказала одна из опоздавших на посадку пассажирок.

По словам женщины, билеты были куплены за семь минут до отправления поезда. Добраться до платформы по пешеходному мосту не удалось, так как все выходы к платформам оказались закрыты на замок, несмотря на то, что посадка на поезд продолжалась. Через пути пройти не удалось из-за проходящих товарных составов. «Хотели переждать, но поняли, что это бесполезно», — уточняет автор публикации, который предпочел не раскрывать своего имени.

Пассажирка оказалась возле поезда лишь за полминуты до его отправления, когда двери в вагон уже закрылись. Оказалось, что по этой же причине на поезд опоздали еще два человека. «Раз уже ничего не сделать, пошли обратно, охранники нам открыли проход на лестнице», — рассказала женщина. На кассе ей отказались возвращать полную стоимость билета несмотря на заявления, что пассажиры опоздали не по своей вине. К публикации автор приложила фотографию билета на поезд, заявление о возврате денег и видеозапись, на которой видно закрытые на замок калитки, стоящий под мостом пассажирский поезд, а рядом с ним — товарный состав.

В комментариях многие курганцы высказали мнение, что приезжать на вокзал и покупать билет нужно заранее, а не за семь минут до отправления поезда. Впрочем, нашлись и те, кто считает, что это не имеет значения. «Если билеты продают, значит и посадка доступна», — рассудила пользователь Эля Головина. Также пользователи обратили внимание, что пассажирский и товарный составы можно было пустить по другим путям.

В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) пообещали прокомментировать ситуацию в ответ на письменный запрос (направлен редакцией).

Ранее URA.RU сообщало, что калитки на пешеходном мосту курганского вокзала временно установили, чтобы «ограничить доступ сторонних лиц в зону транспортной безопасности». В ЮУЖД заявляли, что их планируют демонтировать в 2021 году после установки на вокзале дополнительной зоны досмотра.