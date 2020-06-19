Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Интерьер кабинета выполнен в светлых тонах, на столе лежат детские поделки и рисунки — это подарки отправленные главе государства, на стене висит портрет Петра I. В кабинете президент признался, что иногда с подчиненными «ведет жесткие разговоры». На вопрос о том, какая энергетика в Кремле, Путин сказал, что «не думает об этом». Глава РФ также рассказал, что его внуки звонят ему в Кремль . Фильм «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» обещают показать в воскресенье, 21 июня, в 22 часа.

Разговор с журналистами телеканала «Россия-1» глава государства начал в кабинете, где обычно проводит встречи и небольшие совещания. На вопрос корреспондента «Вестей» Павла Зарубина, что находится за дверью рабочего кабинета, президент пояснил, что там столовая и комната отдыха. Пуская журналистов за дверь Путин отметил, что не готавил помещение к приему посетителей.

Российский лидер Владимир Путин впервые пустил журналистов в «тайную комнату», которая находится рядом с его кабинетом. Он рассказал, что не проводит здесь публичные встречи, но иногда в этом рабочем кабинете «ведет жесткие разговоры» с коллегами.

Владимир Путин впервые показал рабочий кабинет, где не был еще ни один журналист Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно