По состоянию на 19 июня в Челябинской области уровень зарегистрированной безработицы вырос в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь, согласно опубликованным Главным управлением по труду и занятости населения данным, он составляет 3,4%.
Напряженность на рынке труда составляет 2,76 человека на вакансию — это в три раза большее, чем за аналогичный период прошлого года. Число безработных — почти 64,5 тысячи человек — также выросло втрое. Число незанятых граждан превысил 67 тысяч человек. Пик регистрации новых безработных пришелся на карантин, объявленный в связи с пандемией COVID-19.
При этом, как сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса поиска работы HeadHunter, индивидуальные предприниматели возобновили прием работников после карантина. В мае число заявленных ими вакансий выросло на 9% по сравнению с апрелем и на 33% по сравнению с мартом.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «