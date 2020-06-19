18 июня 2020
17 июня 2020

Безработица в Челябинской области выросла в разы. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр занятости населения. Магнитогорск, инвалид, очередь , безработица, магнитогорск, центр занятости населения, пособие, цзн
Максимум безработных зарегистрировались в разгар пандемии Фото: Илья Московец © URA.RU
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Экономический кризис 2020

По состоянию на 19 июня в Челябинской области уровень зарегистрированной безработицы вырос в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь, согласно опубликованным Главным управлением по труду и занятости населения данным, он составляет 3,4%.

Напряженность на рынке труда составляет 2,76 человека на вакансию — это в три раза большее, чем за аналогичный период прошлого года. Число безработных — почти 64,5 тысячи человек — также выросло втрое. Число незанятых граждан превысил 67 тысяч человек. Пик регистрации новых безработных пришелся на карантин, объявленный в связи с пандемией COVID-19.

При этом, как сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса поиска работы HeadHunter, индивидуальные предприниматели возобновили прием работников после карантина. В мае число заявленных ими вакансий выросло на 9% по сравнению с апрелем и на 33% по сравнению с мартом.

Фото: официальный telegram-канал Контрольно-счетной палаты Челябинской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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