В Пермском крае продлили карантин

Дмитрий Махонин заявил, что снятие ограничений будет зависеть от уровня заболеваемости Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

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В Пермском крае ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, продлили до 30 июня. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Самоизоляция продлится до конца июня», — передает официальный портал пермского губернатора решение, принятое на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. По данным главы регионального Роспотребнадзора Виталия Костарева, в течение двух дней коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае держится на уровне ниже единицы. Однако за неделю произошел прирост числа инфицированных на 2,2% в то время, как средний показатель по России составляет 1,5%.

В ходе заседания глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам и Роспотребнадзору разработать график второго и третьего этапа снятия ограничений. Они предполагают постепенное возобновление работы торговых центров, общепита и детских лагерей. Однако ослабление ограничений, по его словам, будет зависеть от уровня заболеваемости.

В Дни памяти Великой Отечественной войны жителям Пермского края разрешается собираться группами до пяти человек. 22 июня они могут посетить кладбища и места захоронения, однако для этого нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Большинство мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ, 22 июня пройдут в онлайн-формате.

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев достигло 3001. В результате болезни скончались 106 человек (+4 за сутки), выздоровели — 1696 (+11 за сутки).