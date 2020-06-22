Полиция и дружинники патрулируют улицы Добрянки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 июня — 194-й день с момента выявления коронавируса и 104-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 584 680 человек (+7728). В Пермском крае инфекция выявлена у 3136 (+67 за сутки) жителей, выздоровели от коронавируса 1906 человек, умерли — 110.

Карантин в Пермском крае продлен до конца июня. Произошло это из-за высокого коэффициента распространения инфекции в регионе. При этом правительство края и Роспотребнадзор должны уже сейчас разработать график второго и третьего этапа снятия ограничений. Они предполагают постепенное возобновление работы торговых центров, общепита и детских лагерей. Однако ослабление ограничений, по его словам, будет зависеть от уровня заболеваемости.

В Добрянке карантин ужесточили. На территории всего округа закрыты парки и скверы. Приостановлен прием детей в дежурные группы детских садов до особого распоряжения. Отменены очные консультации по подготовке к ЕГЭ, запрещено проведение любых массовых мероприятий. Народные дружины и сотрудники полиции патрулируют улицы.

В Пермском крае крайне мало свободных коек для COVID-пациентов. Показатель «доля свободного коечного фонда» опустился до самого низкого значения — 38,9% (норма — более 50%). Это означает, что в больницах края свободно 711 мест для пациентов с коронавирусом. Также большую часть коек занимают пациенты без подтвержденного диагноза и с различными пневмониями, впервые их число превысило одну тысячу (больных с COVID-19 — 761).

В мужском Богоявленском монастыре произошла вспышка коронавируса. COVID-19 подтвержден у настоятеля монастыря и еще двух человек. Сейчас в монастырь никого не впускают, выйти из него тоже нельзя. Послушник объяснил, что протоиерей Стефан уже идет на поправку. Состояние двух других служителей менее тяжелое.

Коронавирус обнаружен еще в одном муниципалитете Пермского края. Один случай COVID-19 подтвержден в Горнозаводске . Таким образом, с начала пандемии коронавирус обнаружен у жителей 44 территорий Прикамья. Неинфицированными остаются только два муниципалитета региона — Коса и Гайны.