22 июня 2020

Главное в Свердловской области за 22 июня. Губернатор продлил карантин, продажу спиртного 24 июня ограничат

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 22 июня в обзоре URA.RU

  • Губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 29 июня. Однако часть ограничений будет снята 24 июня для проведения Парада Победы.
  • В день проведения Парада Победы в центре Екатеринбурга весь день будет запрещена торговля спиртным.
  • Евгений Куйвашев вызвал 20 мэров городов Западного округа региона на совещание перед проведением голосования по поправкам.
  • Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с работниками Нижнетагильского завода металлоконструкций. Они недовольны, что предприятие с начала июля перейдет на «трехдневку» из-за проблем с новыми заказами.
  • В Екатеринбурге возобновил работу визовый центр Великобритании. С сегодняшнего дня в нем начали выдавать паспорта.
  • Ксения Собчак планирует снять в Екатеринбурге документальный фильм о скандальном схиигумене Сергии (Романове).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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