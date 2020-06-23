Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции
Все самые интересные и важные новости Свердловской области за 22 июня в обзоре URA.RU
- Губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 29 июня. Однако часть ограничений будет снята 24 июня для проведения Парада Победы.
- В день проведения Парада Победы в центре Екатеринбурга весь день будет запрещена торговля спиртным.
- Евгений Куйвашев вызвал 20 мэров городов Западного округа региона на совещание перед проведением голосования по поправкам.
- Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с работниками Нижнетагильского завода металлоконструкций. Они недовольны, что предприятие с начала июля перейдет на «трехдневку» из-за проблем с новыми заказами.
- В Екатеринбурге возобновил работу визовый центр Великобритании. С сегодняшнего дня в нем начали выдавать паспорта.
- Ксения Собчак планирует снять в Екатеринбурге документальный фильм о скандальном схиигумене Сергии (Романове).
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