Ограничения на въезд в Курганскую область сняты
Все самые интересные и важные новости Курганской области за 22 июня в обзоре URA.RU
- Губернатор региона Вадим Шумков отменил ограничения на въезд в область. Это связано с тем, что большинство случаев заболевания COVID-19 проходит в легкой форме и в области не было зафиксировано смертельных случаев.
- Уровень официальной безработицы в области в апреле этого года составил 2,4%. Это почти в полтора раза больше, чем год назад.
- Пациенты противоковидного госпиталя жалуются на нехватку тестов и постоянные пропажи мазков. Из-за этого они не могут выписаться из учреждения.
- Несмотря на режим самоизоляции в Кургане открылась православная Троицкая ярмарка. Ее уже посетили сотни людей.
- Прокуратура оштрафовала предприятие «Комбинат КТС» за долги по зарплате перед 154 сотрудниками. Они не получили деньги еще за март 2020.
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