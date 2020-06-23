22 июня 2020
21 июня 2020

Главные новости в Курганской области за 22 июня. Ограничения на въезд в область сняты, уровень безработицы повысился

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, дпс, гибдд, въезд в город, пост гаи
Ограничения на въезд в Курганскую область сняты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Курганской области за 22 июня в обзоре URA.RU

  • Губернатор региона Вадим Шумков отменил ограничения на въезд в область. Это связано с тем, что большинство случаев заболевания COVID-19 проходит в легкой форме и в области не было зафиксировано смертельных случаев.
  • Уровень официальной безработицы в области в апреле этого года составил 2,4%. Это почти в полтора раза больше, чем год назад.
  • Пациенты противоковидного госпиталя жалуются на нехватку тестов и постоянные пропажи мазков. Из-за этого они не могут выписаться из учреждения.
  • Несмотря на режим самоизоляции в Кургане открылась православная Троицкая ярмарка. Ее уже посетили сотни людей.
  • Прокуратура оштрафовала предприятие «Комбинат КТС» за долги по зарплате перед 154 сотрудниками. Они не получили деньги еще за март 2020.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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