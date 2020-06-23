22 июня 2020
21 июня 2020
20 июня 2020

Главные новости в Тюменской области за 22 июня. Открываются авиарейсы в южные регионы, аномальные заморозки придут в область

© Служба новостей «URA.RU»
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Открывается авиасообщение между Тюменью и южными регионами Фото: Владимир Жабриков

Все самые интересные и важные новости Тюменской области за 22 июня в обзоре URA.RU

  • В регионе объявлено предупреждение в связи с наступающими аномальными заморозками. Они могут нанести серьезный урон сельхозугодиям.
  • Авиакомпания «Россия» открывает внутренние рейсы на юг страны. Теперь из Тюмени можно вылететь в Анапу, Сочи и Симферополь.
  • Автодорогу Тюмень-Омск планируют капитально отремонтировать. На это выделено 3,6 млрд рублей. Тюменские власти ищут подрядчика.
  • В Тюменской области с 25 июня откроются торговые центры и фитнес-клубы. Правда, работать они будут с некоторыми ограничениями.
  • Девять сотрудников тюменской станции переливания крови заразились коронавирусом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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