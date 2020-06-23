Открывается авиасообщение между Тюменью и южными регионами
Все самые интересные и важные новости Тюменской области за 22 июня в обзоре URA.RU
- В регионе объявлено предупреждение в связи с наступающими аномальными заморозками. Они могут нанести серьезный урон сельхозугодиям.
- Авиакомпания «Россия» открывает внутренние рейсы на юг страны. Теперь из Тюмени можно вылететь в Анапу, Сочи и Симферополь.
- Автодорогу Тюмень-Омск планируют капитально отремонтировать. На это выделено 3,6 млрд рублей. Тюменские власти ищут подрядчика.
- В Тюменской области с 25 июня откроются торговые центры и фитнес-клубы. Правда, работать они будут с некоторыми ограничениями.
- Девять сотрудников тюменской станции переливания крови заразились коронавирусом.
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