Наталья Комарова продлила карантин в ХМАО
Все самые интересные и важные новости ХМАО за 22 июня в обзоре URA.RU
- Губернатор округа Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 30 июня.
- Бригада из семи высококвалифицированных врачей прибудет в ХМАО из Москвы. Они будут помогать местным медикам бороться с COVID-19.
- Магазины и торговые центры в ХМАО могут закрыть по требованию Роспотребнадзора в случае не соблюдения правил торговли.
- Школу-интернат для детей-инвалидов в Нефтеюганске превратили в обсерватор для коронавирусных пациентов. Родители бьют тревогу.
- В Сургутском районе стартовало досрочное голосование по поправкам. Члены избиркома отправилась на стойбища хантов и нефтяные месторождения.
- Граффити с изображением врача ОБК Инны Куцирь появилось в Ханты-Мансийске около гостиницы «Олимпийская». Этим рисунком художники поздравили медиков с профессиональным праздником.
- В Нижневартовске силовики прикрыли подпольное казино. Владельцы использовали для «игорного дома» просторное нежилое помещение.
- Более 250 млн рублей вывели из бюджета при помощи мошеннических схем трое руководителей нефтяной компании в Сургуте.
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