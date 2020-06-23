22 июня 2020
21 июня 2020

Главные новости в ХМАО за 22 июня. В регионе продлен карантин, медики из Москвы спешат на помощь югорчанам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Наталья Комарова продлила карантин в ХМАО Фото: Центр социальных медиа Югры

Все самые интересные и важные новости ХМАО за 22 июня в обзоре URA.RU

  • Губернатор округа Наталья Комарова продлила режим самоизоляции до 30 июня.
  • Бригада из семи высококвалифицированных врачей прибудет в ХМАО из Москвы. Они будут помогать местным медикам бороться с COVID-19.
  • Магазины и торговые центры в ХМАО могут закрыть по требованию Роспотребнадзора в случае не соблюдения правил торговли.
  • Школу-интернат для детей-инвалидов в Нефтеюганске превратили в обсерватор для коронавирусных пациентов. Родители бьют тревогу.
  • В Сургутском районе стартовало досрочное голосование по поправкам. Члены избиркома отправилась на стойбища хантов и нефтяные месторождения.
  • Граффити с изображением врача ОБК Инны Куцирь появилось в Ханты-Мансийске около гостиницы «Олимпийская». Этим рисунком художники поздравили медиков с профессиональным праздником.
  • В Нижневартовске силовики прикрыли подпольное казино. Владельцы использовали для «игорного дома» просторное нежилое помещение.
  • Более 250 млн рублей вывели из бюджета при помощи мошеннических схем трое руководителей нефтяной компании в Сургуте.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», Viber-канале «Югра» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...