Спецрейс доставил сотню уральцев из Таджикистана в Екатеринбург

В Екатеринбурге приземлился спецборт из Душанбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Больше ста человек доставили из Душанбе (Таджикистан) в Екатеринбург спецрейсом «Уральских авиалиний». Самолет приняли в аэропорту «Кольцово» минувшей ночью.

Вывозной рейс U6-8958 вылетел из аэропорта Душанбе 22 июня в 15:35 по местному времени. В 21:30 Airbus A321 совершил промежуточную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево», а 23 июня в 01:56 (по уральскому времени) прибыл в Екатеринбург. Информация об этом содержится в онлайн-табло на сайте аэропорта «Кольцово».

На рейс U6-8958 было зарегистрировано 218 пассажиров, сообщали ранее РИА «Новости». 115 из них летели до Новосибирска (в том числе восемь детей), остальные 103 — до Екатеринбурга (в том числе семеро детей).

Из-за пандемии коронавируса Россия временно прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Оставшихся за границей россиян возвращают на родину специальными вывозными рейсами. Ранее URA.RU сообщало, что в результате закрытия границ авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла до 94% перевозок.