С владельцам четырех квартир пока вопрос находится в стадии переговоров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) в аварийном доме номер 12 по улице Мира продолжают жить люди, рассказали читатели URA.RU. Ранее власти рассказали, что дом полностью расселен и будет снесен.

«Откуда непроверенная информация, там еще живут люди, первый подъезд, второй этаж!» — сообщил URA.RU возмущенный читатель, не пожелавший раскрыть свое имя. Местные жители сделали вывод, что после заявлений о расселении проблемного барака, история забудется.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили, что дома №12, 14 и 16 по улице мира практически полностью расселены и один — уже снесен. «Фактически из 35 квартир в трех домах вопросы остаются по четырем, — говорится в официальном ответе пресс-службы. — Администрация города предложила жителям разные варианты. С одним из собственников соглашение будет подписано на этой неделе, другому предложена двухкомнатная квартира, еще двоим, которые имеют другое жилье в Салехарде и Тюмени, — денежные компенсации».

По мнению властей, важно, что принято принципиальное решение. Вопросы с теми, кто еще занимает жилплощадь в аварийных домах, будут улажены в ближайшее время.

История с расселением ветхого дома на улице Мира началась весной 2019 года. Деревянное строение, расположенное рядом с новым зданием администрации Салехарда, начало разрушаться, однако мэрия отказалась признать его аварийным и поставила в план на 2023 год. В итоге ситуация дошла полпреда президента РФ в УрФО и генпрокуратуры.

О том, что дом полностью расселен и ожидает сноса, ранее заявил губернатор Дмитрий Артюхов, рассказавший в соцсетях о своем визите в новую квартиру жительницы Салехарда Ольги Лалетиной. Женщину переселили из разрушающегося деревянного дома, в котором она прожила последние 50 лет.